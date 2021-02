Ecco la drammatica storia di Brandi e Kandi Dreier e le incredibili foto del figlio di una delle sorelle, che stanno facendo il giro del web.

Brandi e Kandi Dreier sono due protagoniste dell’amatissima trasmissione di Real Time, Vite al limite.

Le due donne sono riuscite a perdere ben 240 kg a testa dopo aver intrapreso un tortuoso percorso di dimagrimento, che ha cambiato loro la vita.

Oggi, Brandi è anche diventata mamma di un bellissimo bambino. Non avrebbe potuto metterlo al mondo se non fosse dimagrita. Ecco come sono diventate adesso.

La drammatica storia delle sorelle Dreier

Le due gemelle si erano rivolte al dottor Nowzaradan, alla clinica di Houston, per intraprendere un percorso di dimagrimento.

Avevano raccontato i dettagli della loro infanzia drammatica, segnata dalla madre alcolizzata e dal padre spacciatore di droga.

Uno degli amici dei genitori era anche arrivato a molestare le due giovani, che avevano trovato conforto nel cibo.

Entrambe hanno cambiato regime alimentare, hanno iniziato a muoversi e si sono sottoposte all’intervento di bypass gastrico.

Adesso le due donne hanno davvero cambiato la propria vita e Brandi ha anche presentato ai suoi fan il suo primogenito.

Ecco la foto del figlio di Brandi

Durante una ultime puntate di Vite al limite, alle quali le due sorelle hanno partecipato, il pubblico ha avuto modo di scoprire che Brandi Dreier fosse incinta del suo primo figlio.

Dopo qualche mese, Brandi ha partorito e ha condiviso la gioia di essere diventata madre con i fan che la seguono da tempo sui social.

La foto del primogenito di Brandi ha conquistato tutti e sta facendo il giro del web.

Brandi è davvero felice di poter accogliere un pargolo nella sua vita e nel frattempo continua il suo percorso di dimagrimento per sé stessa e per il resto della sua famiglia.