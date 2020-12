Vite al limite: e poi…, anticipazioni: news su Lee, Rena, Sarah e Sean

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di stasera di Vite al limite: e poi… in base alle anticipazioni.

Stasera, 26 dicembre 2020, andranno in onda, su Real Time, due puntate dell’amatissima trasmissione “Vite al limite: e poi…“.

Nel corso degli episodi si dedicherà ampio spazio a Sean, uomo obeso che ha scelto di intraprendere un percorso di dimagrimento con il Dottor Nowzaradan.

Particolare rilievo verrà dato anche alla storia di Rena e Lee, i due fidanzati originari dal Missouri, ai quali il pubblico è molto affezionato.

Anticipazioni Vite al limite: e poi…: il ritorno di Lee, Rena, Sarh e Sean

Stasera, andranno in onda ben due appuntamenti, su Real Time, della trasmissione “Vite al limite: e poi…“, una alle ore 21.30, dedicata alla coppia Rena e Lee, mentre la seconda alle 23.15 e sarà dedicata a Sean.

Nel primo appuntamento, il pubblico assisterà a un Lee davvero furioso, che metterà a repentaglio la sua relazione con Rena e il percorso di dimagrimento.

Nel frattempo, ampio spazio verrà dedicato anche a Sarah, che cadrà in depressione dopo aver dovuto tollerare un evento traumatico.

Nel secondo appuntamento, invece, si parlerà di Sean, l’uomo che quattro anni prima aveva iniziato il suo percorso di dimagrimento. Peccato la perdita della madre lo abbia sconvolto e ora l’uomo rischi la vita.

Anticipazioni Vite al limite: e poi…: le news su Rena e Lee

Rena Kiser e Lee Sutton sono due conosciutissimi protagonisti di “Vite al limite: e poi…”. Stanno insieme da 11 anni e hanno rispettivamente 39 e 42 anni.

La coppia si era incontrata per la prima volta proprio in una clinica per la perdita di peso. Oggi appare più unita che mai.

Stasera, assisteremo all’annuncio, da parte di Lee, della malattia di suo padre, che lo sta provando moltissimo.

Adesso sappiamo che, purtroppo, il genitore dell’uomo si è spento: Danny Lee Sutton è morto a 66 anni e la sua scomparsa ha sconvolto irrimediabilmente Lee.