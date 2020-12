Vite al limite: e poi…, anticipazioni: tutta la verità sul programma

Ecco tutta la verità sulla trasmissione americana che vede il dottor Nowzaradan aiutare persone obese a dimagrire.

Conosciamo tutti la trasmissione di Vite al limite, dove pazienti obesi decidono di cambiare completamente la loro vita dimagrendo.

Adesso, sta andando in onda in Italia Vite al limite: e poi…, il programma che ci permette di scoprire che fine hanno fatto gli ex protagonisti dello show.

Molti si chiedono cosa ci sia di vero nel programma americano, scopriamolo insieme.

Anticipazioni Vite al limite: e poi…: news su Jennifer, Marissa, Liz e Milla

Di recente, Real Time ha trasmesso il programma Vite al limite: e poi… che ripercorre le storie di alcuni protagonisti dello show.

Visto il successo della trasmissione, tutte le puntate sono state caricate su Dplay.

I prossimi episodi a cui il pubblico potrà assistere dovrebbero essere quelli con protagonisti Jennifer, Marissa, Liz e Milla.

Liz riuscirà a camminare, ma le sue paure la angosceranno, mentre Jennifer tornerà assieme al suo ex e non andrà d’accordo con Marissa.

Milla, invece, porta avanti il suo percorso di dimagrimento, che sta durando 3 anni.

Anticipazioni Vite al limite: e poi…: cosa c’è di vero nello show

I telespettatori e i pazienti stessi, nel corso degli anni, hanno contestato la soggettività dei risultati ottenuti.

Come spiega il dottor Nowzaradan, la variabilità di ciò è causata dalla differente motivazione dei vari pazienti.

Un’altra critica mossa allo show è quella sulla spettacolarizzazione del dolore. Alcuni medici, inoltre, hanno accusato il dottore di dare false speranze ai pazienti.

A ciò Now ha risposto sottolineando l’importanza del suo approccio, atto proprio a motivare per incentivare la cura di sé.

Il programma è stato anche sotto processo per “negligenze e violazione del dovere di ragionevole cura”.

Nonostante ciò, lo show di Vite al limite e i suoi spin-off come Vite al limite: e poi… continuano!