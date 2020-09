Irriconoscibile dopo Vite al limite, Dottie Perkins oggi ha ripreso la sua vita in mano

Una delle protagoniste di Vite al limite è riuscita a perdere molto peso e ora può condurre una vita normale

Scopriamo insieme com’è diventata oggi Dottie Perkins, dopo il percorso di dimagrimento compiuto con l’aiuto del Dottor Nowzaradan di Vite al limite!

L’incredibile storia di Dottie Perkins

Una delle protagoniste indiscusse di Vite al limite è sicuramente Dottie Perkins. La donna è arrivata nella clinica del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite a 34 anni con gravi problemi legati all’obesità.

Dottie ha sofferto di disturbi alimentari sin da quando era bambina e si è sempre sentita trascurata dalla mamma.

Ad aumentare il carico, una serie di sfortune che l’hanno colpita anche da adulta, come la paralisi celebrale dei figlio che ha provato molto Dottie e l’ha spinta a mangiare ancora di più, perdendo completamente il controllo.

Quando è arrivata in clinica, Dottie pesava ben 291 kg e ha iniziato a fatica il suo percorso di dimagrimento.

La trasformazione dopo Vite al limite

Dopo l’avventura a Vite al limite, la donna ha purtroppo subito un terribile lutto per via della morte del figlio Daniel, per l’aggravarsi della paralisi cerebrale.

Nonostante ciò, il suo percorso di dimagrimento è andato avanti sempre per il meglio, anche per il bene del suo figlio più piccolo.

Proprio assieme a lui e al compagno, Dottie si è fatta fotografare di recente, mostrando al mondo il suo incredibile dimagrimento.

Oggi la donna è finalmente tornata a vivere e si è liberata dei kg superflui. Può condurre una vita sana ed equilibrata e può puntare alla felicità!