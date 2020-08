Cynthia Wells dimagrimento assurdo: un’altra persona dopo Vite al Limite

Cynthia Wells di Vite al Limite di 277 kg: è dimagrita e oggi appare incredibilmente diversa [FOTO]

Gli appassionati di Vite al Limite sicuramente non hanno dimenticato la storia di Cynthia Wells. Dopo essersi recata nella clinica del dottor Nowzaradan ha iniziato un lungo percorso di dimagrimento, insieme alla squadra di medici guidata dal noto dietologo.

Ma come sta oggi? Ecco com’è diventata.

Vite al Limite, la storia di Cynthia Wells

La sua storia ha tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo. Da diversi anni, Cynthia Wells viveva in condizioni drammatiche e, a causa del suo eccessivo peso, era costretta a passare la maggior parte del suo tempo a casa.

La sua dipendenza dal cibo è accresciuta quando sono nati i suoi cinque figli. Da allora, ha scelto di concentrare le sue attenzioni solo su di loro trascurando le sue condizioni fisiche.

Ad un certo punto, la donna ha deciso di voltare pagina e si è recata nella clinica di Houston, in Texas, con un peso che sfiorava i 300 kg.

Come altri pazienti del dottor Nowzaradan, anche Cynthia era affetta da obesità patologica che le impediva di vivere una vita normale. Ha iniziato una dieta drastica ed ha perso ben 70 kg, in 12 mesi. Tuttavia, a causa dei contrasti con il medico iraniano-americano la donna ha deciso di abbandonare la trasmissione.

L’incredibile trasformazione della paziente

Nonostante abbia scelto di abbandonare il programma, Cynthia Wells ha continuato il suo percorso di dimagrimento lontano dai riflettori.

Oggi, pare che la donna abbia preso la sua vita in mano e sia determinata, come Tiffany Barker, ha cambiare le sue abitudini alimentari anche per il bene della sua famiglia.