Vite al Limite, Nicole Lewis pesava 270 Kg: adesso è completamente diversa

La sua storia ha appassionato molto il pubblico di Vite al limite. Il suo peso aveva condizionato la sua esistenza, adesso è un’altra persona

Se non conosci Vite al limite, sappi che è una serie che – in ogni episodio – segue, ogni volta, una persona patologicamente obesa, con un peso minimo di circa 270 kg.

Il programma documenta il loro viaggio di perdita di peso – della durata di un anno – durante il quale cercano di perdere quanti più chili possibili, al fine di avere uno stile di vita più sano.

Questo processo viene eseguito a Houston con l’aiuto del Dr. Younan Nowzaradan, con una dieta rigorosa, esercizio fisico e, in seguito, un intervento chirurgico di assistenza per la perdita di peso.

Tra i tanti pazienti, abbiamo visto anche Nicole Lewis, della quale vi raccontiamo la storia e cosa fa oggi.

Nicole Lewis, il viaggio personale con Vite al Limite

Nicole Lewis, allora 23enne, è stata l’argomento della quinta stagione, episodio 9 di Vite al Limite. La madre di due figli dell’Ohio ha contattato il dottor Nowzaradan quando si è accorta che le sue abitudini alimentari la stavano uccidendo.

Nicole non ha avuto un’infanzia spensierata. È stata cresciuta da genitori tossicodipendenti e ha dovuto trovare conforto in qualcosa.

“Anche da bambina, ricordo che il cibo era ciò che mi rendeva felice”,

ha detto durante il suo episodio.

“Quando ero piccola, io e mia madre non andavamo mai d’accordo perché aveva un brutto carattere ed esplodeva per cose che non capivo. E quando accadeva, correvo sempre in garage, perché mio padre era là fuori a lavorare su qualcosa. Quindi mi sedevo sola con lui e lui mi dava uno spuntino. E quella era sicurezza”.

Da adolescente, aveva già superato il limite con un peso di oltre 90 kg e, quando la dipendenza dei suoi genitori peggiorò, accadde lo stesso alla sua ossessione per il cibo. Ad un certo punto, Nicole raggiunse i 300 kg ed era costretta a lavarsi fuori casa, perché non poteva stare nel bagno.

Si vergognava del suo peso e, per questo, Nicole andò fino a Houston, in Texas, per incontrare il Dr. Nowzaradan, per iniziare finalmente il suo viaggio verso la perdita di peso.

Che fine ha fatto Nicole Lewis?

Sebbene le cattive abitudini alimentari e l’ossessione per il cibo di Nicole andassero avanti da anni, dopo un po’ di tempo nel programma, è stata in grado di adattarsi alla sua nuova dieta e al piano di esercizi forniti dal Dr. Nowzaradan e – alla fine è stata in grado di perdere abbastanza peso da essere inserita nella lista degli interventi chirurgici per dimagrire ulteriormente.

Nel suo anno nel programma, Nicole ha perso un totale di 74 kg circa. I suoi progressi sono stati messi in discussione quando è stata sfrattata da casa sua in Texas e è dovuta tornare in Ohio, lontana dal Dr. Nowzarqadan e con un nuovo programma di dieta, ma pare che la situazione sia rimasta sotto controllo.

Nicole aggiornava i suoi fan su come aveva fatto e sui suoi progressi sul suo profilo Facebook. Sembrava che avesse perso una quantità significativa del suo peso corporeo e ora fosse in grado di vivere la vita come voleva. Nel 2018, ha anche rivelato che, da quando ha ripreso il controllo della sua vita, si è messa attivamente alla ricerca di un lavoro, dopo una pausa di quattro anni.

Speravamo di rivedere Nicole in un altro episodio di Vite al limite e poi, ma da quando ha donna recentemente citato in giudizio la società di produzione per frode, le probabilità che ciò accada sono scarse.

Nicole si è scagliata contro la compagnia, affermando che non sono riusciti a mantenere la promessa – fatta inizialmente – di coprire le spese mediche.