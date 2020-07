Vite al Limite, Coliesa quasi 300 kg: il dramma ‘Marito morto e 4 figli a carico’

Vite al limite, scopriamo la storia di Coliesa McMillian, la donna di 41 anni obesa e con 4 figli a carico

Vediamo insieme i dettagli della storia di Coliesa McMillian, una delle protagoniste più degne di nota della trasmissione di Vite al limite!

La storia di Coliesa McMillian

Uno degli episodi, andato in onda nel corso dell’ultima stagione di Vite al limite, riguardava Coliesa McMillian. Si tratta di una donna di 41 anni e madre di ben 4 figli, proveniente da New Roads (Louisiana).

Arrivata a Houston dal dottor Nowzaradan, la donna pesava 290 kg. Enormemente obesa, la McMillian ha rischiato davvero di compromettere la sua salute.

La sua dipendenza dal cibo ha origini molto antiche, che sono riconducibili ad alcuni spiacevoli eventi che ha dovuto affrontare nel corso della sua esistenza. Da piccola, infatti, Coliesa è stata separata dai suoi fratelli e affidata a una casa famiglia, considerata la morte della madre e i problemi con l’alcool del padre.

A 12 anni ha subito un abuso da parte del cugino dello zio, un evento tragico che l’ha segnata sin dalla prima fase adolescenziale. Poi ha subito un infarto e la prematura morte del marito, venuto a mancare in un incidente stradale.

Insomma, la vita di Coliesa McMillian non è stata affatto facile e ha portato la donna ha trovare sollievo nel cibo. La donna, che ha già avuto un attacco cardiaco, avrebbe potuto subirne un altro, che si sarebbe potuto rivelare fatale.

Com’è diventata oggi

Durante il suo percorso a Vite al limite, la donna non è riuscita a dimagrire quanto avrebbe voluto. Coliesa, infatti, ha perso appena 65 kg, che potrebbero sembrare tantissimi a un soggetto in forma o in leggero sovrappeso, ma che sono davvero pochissimi per uno super obeso come la donna.

Coliesa, infatti, ha sfiorato i 226 kg, ma la sua strada è ancora lunga. Oggi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe ancora obesa, mentre in base ad altre sarebbe dimagrita ancora e godrebbe di buona salute.