Vite al Limite, Cillas e Tiffany come sono oggi? Trasformazione incredibile!

Le nuove puntate di Vite al limite mostrano i progressi di alcuni dei pazienti più impegnativi per il Dottor Nowzaradan: ecco come sono oggi Cillas e Tiffany!

Cillas Givens e Tiffany Barker che fine hanno fatto oggi? I due pazienti del dottor Nowzaradan sono riusciti a portare avanti il programma di dimagrimento dopo lo show o il loro percorso si è interrotto? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto per voi!

Cillas Givens, da 300 chili ad oggi: com’è dopo lo show?

Il programma My 600 Lb life in Italia tradotto con Vite al limite appassiona molti telespettatori che attendono con ansia nuove notizie sui protagonisti delle storie raccontate.

Una delle puntate inedite, in onda il 28 giugno 2021 su Real Time alle 21.20 ha avuto come protagonista Cillas Givens già apparso in passato nello show.. Cillas è apparso nella settima stagione dello show con un peso di circa 300 chili, aveva 30 anni e presentava una marcata dipendenza da cibo.

Tutto faceva supporre che Cillas non ce l’avrebbe fatta a perdere peso anche perché nell’episodio lui stesso ha parlato dei suoi grandi problemi emotivi, derivanti da un vissuto di solitudine e di mancanza d’amore durante l’infanzia che lo ha spinto verso il cibo.

L’uomo era oramai dipendente dall’ossigeno ed accudito dalla compagna Jessica che lo amava come i suoi tre figli. Grazie al programma di dimagrimento di Nowzaradan il giovane ha perso circa 176 chili e non era intenzionato a fermarsi!

Oggi la vita di Cilles è cambiata in meglio: vive in Carolina del Nord, a Jacksonville, con la compagna e le figlie e continua a seguire uno stile di vita sano e a promuoverlo anche con le altre persone.

Tiffany Baker oggi: trasformazione incredibile

Nello stesso episodio inedito di Vite al limite è stata raccontata anche la storia di Tiffany Barker e la sua è stata una delle storie che ha più colpito i telespettatori del canale TLC. La donna ha infatti spiegato il tremendo retroscena che l’ha portata ad eccedere con il cibo.

Tutto si ricollega per lei all’infanzia quando gli abusi verbali del padre la portarono con il tempo a cercare nel cibo consolazione ed amore e l’abbiano lentamente spinta verso la depressione.

Partita da un peso di 305 chili si è impegnata molto per riuscire a perdere il peso necessario per poter accedere all’intervento chirurgico dal Dottor Nowzaradan. Tiffany è arrivata a pesare 188 chili.

La donna, fiera della sua nuova forma fisica, è diventata anche una star dei social, da Facebook a Tik Tok, dove pubblica regolarmente aggiornamenti sulla sua vita privata. Tiffany è infatti tornata a vivere a Washington e si è separata dal suo ragazzo Aaron.

La sua vita è comunque felice e piena grazie alla sua divertente rubrica su Tik Tok dal titolo “Life as a Leasing Agent” e seguendo la dieta a base di una “miscela di carboidrati con basso contenuto di grassi e cheto”.

