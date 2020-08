Dimagrimento assurdo per le gemelle Brandi e Kandi dopo Vite al Limite – FOTO

Vite Al Limite, che fine hanno fatto Brandi e Kandi? Ecco come sono oggi le gemelle obese: la loro trasformazione lascia senza parole

Una delle storie che ha tenuti incollati al piccolo schermo i telespettatori di Vite al Limite è, senza alcun dubbio, quella di Brandi e Kandi.

Le due gemelle, protagoniste della prima puntata della quinta stagione, hanno cercato conforto nel cibo ed entrambe sono patologicamente obese. Ma come sono diventate? La loro trasformazione lascia tutti senza parole.

Vite al Limite, la storia di Brandi e Kandi

All’età di 29, Brandi e Kandi hanno deciso di prendere in mano la loro vita e cambiare le loro abitudini alimentari. Per questo motivo, le gemelle Dreier si sono rivolte al noto dietologo, il dottor Nowzaradan, per rimettersi nuovamente in forma. o Entrambe patologicamente obese si sono recate nella clinica di Houston ( in Texas) con un peso rispettivamente di 267 kg e 274 kg. Il loro peso le ha impedito di vivere una vita normale e, la maggior parte del loro tempo, l’hanno trascorso tra le mura di casa.

Le sorelle hanno cercato conforto nel cibo dopo aver subito gravi abusi. Una madre alcolizzata e un padre spacciatore difficilmente potevano occuparsi delle gemelle. Spesso venivano abusate dai conoscenti dei loro genitori. Le ragazze hanno scelto di cambiare vita e di affidarsi al noto dietologo. Come sono oggi?

Le gemelle Dreier oggi

Da Vancouver in Canada, sono partite alla volta di Houston, Texas. Le donne sono state seguite dalle equipe del noto dietologo ed entrambe sono state sottoposte all’intervento di chirurgia bariatrica, anche se Kandi ha rischiato di perdere la vita.

Per fortuna oggi sta molto meglio e hanno perso tantissimi chili. Brandi ha raggiunto un peso di 163 kg perdendone quindi 104. Kandi è arrivata al peso di 174 kg perdendone 100 precisi.