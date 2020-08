Vite al limite, Bettie Jo 297 kg ‘Tumore nella colonna vertebrale e gravidanza a rischio’:

Vite al limite, vi ricordate di Bettie Jo, una delle pazienti obese del dottor Nowzaradan? Scopriamo insieme com’è diventata, oggi dopo la cura in clinica

Vediamo la storia di Bettie Jo e che fine ha fatto dopo la cura nella clinica di Vite al limite!

La storia di Bettie Jo

Bettie Jo è una delle protagoniste più note del celebre programma Vite al limite, la trasmissione in cui si aiutano pazienti obesi a perdere peso.

Bettie Jo, quando ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan, aveva soltanto 24 anni e pesava ben 297 chili. La donna viveva in una situazione insostenibile e non riusciva a condurre una vita normale.

La sua vita era costellata da continue rinunce, per via del peso eccessivo: dopo una vita di sacrifici, però, Bettie ha deciso di riprendere in mano la sua vita per il bene suo, del figlio e del compagno.

Durante il percorso nella clinica del dottor Nowzaradan, però, Bettie non ha minimamente ottenuto i risultati sperati. La donna, infatti, nell’arco dei 12 mesi in cui è stata seguita da Vite al Limite, infatti, è riuscita a dimagrire solo di 70 chili.

Com’è diventata oggi

Originaria di Potosi, nel Missouri, la sua partecipazione a Vite al limite si è presentata come l’occasione giusta per poter riprendere in mano la sua vita.

Il percorso di Bettie, però, non si è rivelato essere dei migliori. Nei 12 mesi di partecipazione a Vite al limite, infatti, è riuscita a perdere pochi kg, sfiorando i 226 kg sulla bilancia.

La donna ha dovuto fare i conti con una gravidanza a rischio per via del suo peso; per l’occasione, i medici hanno eseguito una serie di accertamenti, che hanno portato alla scoperta di una massa tumorale nella sua colonna vertebrale.

Da allora, pare che la donna si sia ripresa e di recente abbia postato sui social delle foto che la ritraggono ancora più magra di prima!