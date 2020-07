Vite al limite, Ashley Dunn pesava più di 300 kg: oggi ha tanta pelle in eccesso

Ashley Dunn è riuscita a perdere peso? Ecco cos’è successo alla star di Vite al Limite dopo la partecipazione al programma

Vite al limite rappresenta un incredibile documentario sulla perdita di peso, subita da persone che sono in procinto di morire a causa del sovrappeso.

La serie racconta le loro storie stimolanti, mentre combattono con i denti e le unghie, esercitandosi e facendo la dieta, per arrivare al peso forma. Con la guida e l’incoraggiamento del Dr. Nowzaradan, molti riescono a cambiare la propria vita.

Sfortunatamente, alcuni muoiono a causa di complicazioni di salute dovute al sovrappeso. Uno dei partecipanti, che ha fatto molta strada, è stata Ashley Dunn. Naturalmente, ti starai chiedendo dove si trova ora. Scopriamolo insieme.

Ashley Dunn, il su persorso a Vite al limite

Ashley Dunn proviene da Kerens, in Texas e pesava oltrr 317 kg quando è salita sulla bilancia dello studio del Dott. Nowzaradan.

All’epoca, suo figlio Patrick aveva sei anni. La donna ha iniziato ad mettere peso quando aveva solo sei anni. In Vite al limite vediamo spesso che questo è il risultato finale di disturbi alimentari che portano a un immenso aumento di peso.

Nel caso di Ashley, il suo aumento di peso è iniziato quando è stata abbandonata dalla madre tossicodipendente e abusata sessualmente dal marito della sua babysitter. Alla fine, suo padre portò con sé lei e i suoi fratelli.

Nonostante il passaggio a un ambiente più sicuro, Ashley ha continuato a ingrassare. Quando si è diplomata al liceo, lei era di 181 kg.

Si odiava perché doveva dipendere da suo figlio per aiutarla in casa. Con suo marito Jacob, che guidava camion, Ashley si trovava spesso seduta in casa, in attesa di mangiare. Alla fine, un medico la avvertì che non sarebbe sopravvissuta per vedere 30 anni se non avesse fatto nulla per perdere peso. Puoi dare un’occhiata a un post di Ashley, di seguito.

Dov’è Ashley Dunn ora?

Dopo aver incontrato il Dr. Nowzaradan, Ashley inizialmente ha perso peso in modo notevole. Il suo desiderio di ridare a Patrick la sua infanzia era uno delle sue più grandi motivazioni.

Ha perso 106 kg nelle prime quattro settimane, il che era il doppio di quello che il Dr. Now aveva fissato come obiettivo salutare.

Tuttavia, non è stato un percorso fluido. Il suo intervento chirurgico di bypass gastrico l’ha portata a prendere troppi antidolorifici, a causa dei quali è stata portata d’urgenza in ospedale con un’ulcera.

Inoltre ha dovuto subire un’operazione di cistifellea di emergenza. Alla fine, ha ceduto all’aumento di peso, ma alla fine è stata in grado di cambiare le cose in meglio.

Ha attraversato un cambiamento monumentale perdendo circa 158 kg. Tuttavia, con la perdita di grasso, Ashley è rimasta con molta pelle in eccesso, che ha cercato di rimuovere con un intervento chirurgico. Ovviamente, Ashley ha fatto molta strada ed ha molto più fiducia in se stessa.