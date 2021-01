Vite al limite, anticipazioni: la storia di Leneatha, Cynthia e Doug

Torna l’appuntamento con le storie drammatiche e di speranza alla clinica del dottor Nowzaradan su Real Time dalle 21.20!

Il docu-reality Vite al limite è diventato un fenomeno seguitissimo da appassionati che vogliono scoprire cosa è accaduto ai protagonisti del programma di dimagrimento del dottor Nowzaradan.

Doppio appuntamento quello di lunedì 25 gennaio con le storie drammatiche di Leneatha, Doug e Cynthia.

Scopriamo le anticipazioni sulle storie di Vite al limite delle prossime puntate!

Vite al limite, un successo mondiale

Il programma “Vite al limite” seguito da “Vite al limite e poi” da anni ottiene successi di pubblico impensabili. Il docu-reality tratta le storie di rinascita di persone con problemi di peso importanti spesso originati da drammi vissuti nell’infanzia.

il dottor Nowzaradan è diventato un personaggio iconico protagonista di gadget e meme di ogni tipo sul web ma prima di tutto è un medico che tiene alla salute dei suoi pazienti e che tenta il tutto per tutto per salvarli da un destino infelice.

Molti dei protagonisti riescono con enormi sforzi a compiere un radicale cambiamento nelle loro abitudini di vita e a perdere centinaia di chili. Alcuni però nel corso delle edizioni non ce l’hanno fatta e sono morti durante o dopo il programma.

Nelle puntate attualmente in onda su Real Time si è giunti alla stagione numero 8 e tutti attendono con ansia le nuove puntate.

Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti dei prossimi episodi di Vite al limite.

La storia di Leneatha Reed

Nella puntata in onda lunedì 25 gennaio alle ore 21.20 su Real Time vedremo la storia di Leneatha Reed. La donna approda nella clinica del dottor Nowzaradan con un peso di 300 chili e la disperazione di non riuscire a fare quello che vorrebbe.

La donna infatti è una mamma single ed in più ha un lavoro in ambito ospedaliero. Leneatha è però ossessionata dal cibo e non riesce proprio a smettere di mangiare in modo compulsivo.

Riuscirà il famoso dottore a darle una speranza di una vita migliore?

Doug, il “mangione segreto” e Cynthia

Anche il protagonista della puntata successiva, in onda su Real Time a partire dalle 23.05 al momento del programma aveva un difficile rapporto con il cibo.

Lui stesso si definisce un “mangione segreto”: tende infatti a nascondere l’impulso di mangiare. Tutti però possono notare la sua obesità importante che sta ormai minacciando la sua salute.

Sarà sua moglie Ashley a dargli la spinta per cambiare, ci riuscirà?

Cynthia da 5 anni ormai è una madre single come Leneatha e pesa 275 chili, fatto che le impedisce ormai di lavorare come insegnante di sostegno. Sarà in grado di perdere peso per sé e la sua famiglia?

Se non vuoi perderti nessuna puntata di Vite al limite e Vite al limite e poi non resta che sintonizzarti su Real Time al lunedì, giovedì e sabato a partire dalle 21.20!