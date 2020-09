Vite al Limite, Annajeannette: uno schianto dopo l’operazione

Annjeannette Whaley oggi è molto cambiata. Grazie all’operazione è riuscita a perdere molto peso e ha un aspetto del tutto diverso.

Vite al limite documenta i viaggi intrapresi da persone patologicamente obese per perdere peso, grazie all’aiuto del famoso chirurgo bariatrico, Dr. Nowzaradan, che guida le loro diete prima di dare loro il via libera per un intervento chirurgico correttivo. Una delle storie di successo è stata quella di Annjeannette Whaley.

Annjeannette Whaley, il suo viaggio a Vite al limite

Annjeannette Whaley ha lottato con la dipendenza da cibo per la maggior parte della sua vita. Afferma che i suoi problemi di peso sono iniziati dopo aver perso sua madre, che era una tossicodipendente.

Morì per overdose di eroina quando Whaley era bambina. Presto si rese conto che avrebbe dovuto lottare per riportare la sua vita in pista. Sebbene fosse pronta a fare drastici cambiamenti, la donna di San Diego trovò difficile liberarsi della sua dipendenza dal cibo.

Whaley ha commentato che il cibo l’ha aiutata a far fronte al dolore. Pertanto, non sorprende che pesasse circa 307 kg quando si è recata dal Dr. Nowzaradan. Tuttavia, determinata a migliorare, Whaley ha seguito la dieta rigorosa del medico, intensificando l’esercizio quotidiano.

È riuscita a perdere 125 kg e il dottore le ha approvato l’intervento chirurgico. Nonostante le difficoltà, Whaley non ha mai abbandonato il suo percorso.

Dov’è Annjeannette Whaley oggi?

Naturalmente, ti starai chiedendo dove sia attualmente. Ha fornito aggiornamenti sul suo peso al minimo. Tuttavia, Whaley ha continuato il suo viaggio per raggiungere i suoi obiettivi.

Si è anche riconciliata con Erica, la sua ragazza, all’inizio del 2019. Il profilo Facebook di Whaley indica che vive ancora a Houston, lavorando con il Dr. Nowzaradan per migliorare.

La sua relazione con Erica non è menzionata, ma sappiamo che ha un fratello di nome William, due nipoti, Hannah e Sarah e un nipote, Vincent. A parte questo, è piuttosto riservata sulla sua vita, dal momento che il suo profilo Instagram non è accessibile senza la sua autorizzazione.

L’aggiornamento più recente su Whaley arriva ad aprile 2020. Si apprende che ha citato in giudizio lo spettacolo, in particolare Megalomedia, la società dietro Vite al limite.

Come gli altri denuncianti, Whaley ha affermato che la società l’ha lasciata senza copertura delle spese mediche, a suo svantaggio finanziario. Pertanto, le sue cure sono state sospese. La ragazza è l’ottavo membro del cast per fare causa ai produttori.

La partecipante del programma, comunque, è riuscita a continuare il suo viaggio, il che è encomiabile. Se sfogliate i suoi post, potete trovare post motivazionali. Non fanno che rafforzare la sua determinazione a continuare il suo viaggio per raggiungere l’obiettivo.