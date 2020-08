Angie Johns dimagrimento incredibile dopo Vite al Limite: la trasformazione dopo l’operazione

Vite al Limite, Angie Johns oggi: come è diventata la paziente del dottor Nowzaradan dopo aver lasciato il programma?

La storia di Angie Johns ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, curiosi di scoprire come è cambiata la sua vita dopo aver abbandonato Vite al Limite.

Vita al Limite, il percorso di Angie Johns

Il programma, in onda su Real Time, si occupa di pazienti con gravi problemi di peso. Molti dei pazienti, come Milla Clark, decidono di recarsi nella clinica di Houston (Texas) con grande determinazione per cambiare per sempre la loro vita e di affidarsi completamente alle cure del noto chirurgo, il dottor Nowzaradan.

Molte delle storie raccontate tengono incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo curiosi di scoprire come andrà a finire il percorso di dimagrimento delle persone sovrappeso che partecipano alla trasmissione, proprio come la storia di Angie Johns.

La 39 enne si è presentata con un peso di circa 292 chili. Il suo disturbo è nato quando era solo una ragazzina: da piccola è stata molestata da un amico di famiglia. All’età di 13 anni, è stata nuovamente violentata da un 27 enne e dopo quello stupro è rimasta anche incinta. Successivamente ha scelto di non abortire e dare in adozione il bambino.

Com’è oggi la paziente?

Quando ha preso parte alla trasmissione, Angie Johns si è subito mostrata scettica e ha perso solo otto chili, non seguendo affatto le indicazioni del dottor Nowzaradan. In seguito, la donna ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Da quanto emerge dalle foto condivise su Facebook, da allora la sua vita sembra essere cambiata. Ha perso molto peso e oggi è una donna diversa. Ecco alcuni scatti: