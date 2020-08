Vite al Limite, Alicia Kirgan oggi sembra un’altra donna: persi più di 100 kg

Vite al Limite, Alicia Kirgan : il suo cambiamento stupisce tutti, perde oltre 100 kg ed oggi è irriconoscibile

La trasmissione, Vite al Limite, in onda su Real Time spesso racconta anche storie di grande forza e determinazione, come quella di Alicia Kirgan.

Come è diventata oggi la paziente del dottor Nowzaradan? Ha perso oltre 100 kg ed è irriconoscibile!

Vite al Limite, la storia di Alicia Kirgan

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Alicia Kirgan. La donna ha deciso di cambiare la sua vita e di recarsi nella clinica del dottor Nowzaradan, ad Houston con un peso di 282 kg. La sua più grande paura era quella di morire a causa della sua dipendenza dal cibo e di non poter più convolare a nozze con il suo fidanzato Tim.

La donna ha trovato conforto nel cibo dopo un infanzia che l’ha segnata per sempre. Secondo quanto raccontato dalla giovane, il padre aveva dei problemi di dipendenza dall’alcool e l’assenza della madre, costretta a lavorare tutto il giorno, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. La scelta di rivolgersi al noto dietologo è stata decisiva per cambiare le sue abitudini alimentari e per riprendersi in mano la sua vita.

La paziente del dottor Nowzaradan oggi

La sua è una storia di forza e determinazione, come quella di Tamy Lyn che oggi è una donna totalmente diversa. Durante il suo percorso, Alicia Kirgan ha perso oltre 100 kg e successivamente si è sottoposta ad un intervento di bypass gastrico.

Da quanto emerge dagli scatti pubblicati su Facebook, la donna è completamente cambiata e la sua storia d’amore con il fidanzata procede a gonfie vele.