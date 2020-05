Muore pochi giorni dopo la registrazione, Vita al Limite: l’inaspettato lutto nel programma

Grave lutto per Vite al Limite, addio ad una delle protagoniste della trasmissione di Real Time: la tragica fine dopo il programma

Vite al Limite è una delle trasmissioni più amate e seguite nel nostro Paese. Tutto merito anche del dottor Younan Nowzaradan, il quale è divenuto popolare sui social network grazie alla sua professionalità e soprattutto per la sua estrema ironia e simpatia. Nella serata di ieri, su Real Time è andata in onda la sesta puntata della settima edizione della trasmissione. Protagonista dell’episodio, Lisa Fleming, morta tragicamente dopo la fine del programma.

Lutto per Vite al Limite

In Vite al Limite, grazie alla collaborazione del dietologo Younan Nowzaradan, un team di esperti si occupa di persone che hanno gravi problemi di obesità e cercano di aiutarli per cambiare in meglio la loro vita. Molti dei pazienti che sono accolti nella clinica dimostrano di avere una grande forza di volontà nel proseguire in questo obiettivo mentre molti altri decidono di abbandonare il percorso prematuramente.

Proprio come nel caso di Lisa Fleming. La donna fin da subito ha dimostrato di non aver la giusta motivazione per poter intraprendere questo percorso. Inoltre, a causa del suo comportamento, è stata addirittura espulsa dalla nota trasmissione, dopo sei mesi di cura con il dottore (il programma ne prevede dodici). Nella serata di ieri, è andato in onda l’episodio dedicato alla donna, che ha perso la vita dopo aver preso parte alla trasmissione.

Addio a Lisa Fleming

Secondo quanto riportato dal sito ViaggiNews.com, Lisa Fleming è venuta a mancare, all’età di 50 anni, il 23 agosto 2018. La morte è avvenuta dopo pochi mesi dalla fuoriuscita dal programma “Vite al Limite”.

Pare che il percorso intrapreso nella clinica del noto dietologo non sia stato sufficiente a cambiare le sue abitudini.

