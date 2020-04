Grave lutto per la nota trasmissione di Real Time ‘Vite al limite’: è venuto a mancare uno dei protagonisti, James King

Un grave lutto ha colpito uno dei protagonisti di Vite Al Limite. La nota trasmissione, in onda su Real Time, ha perso un altro paziente del Dottor Nowzaradan. Si è spento, all’età di 49 anni, James King: lo straziante annuncio della famiglia.

Grave lutto per Vite Al Limite: addio a James King

La trasmissione americana, in onda su Real Time, è molto seguita nel nostro Paese. In Vite al Limite, grazie alla collaborazione del dietologo Younan Nowzaradan, un team di esperti si occupano di soggetti che sono obese e aiutano questi a perdere peso. Tuttavia, non molte ore fa, è giunta una drammatica che riguarda proprio la trasmissione: è venuto a mancare uno dei protagonisti, James King. (continua dopo la foto)

Nel 2018, l’uomo ha partecipato al noto programma e per questo è divenuto popolare non solo nel suo Paese. James si è spento all’età di soli 49 anni, presso la struttura ospedaliera del Saint Thomas Midtown Hospital. La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia al sito TMZ oggi, con un commovente messaggio di addio. Non sono ancora note le cause del suo decesso.

La sua storia

Prima di prendere parte alla trasmissione, James King ha sofferto di una serie di problemi di salute tra cui sepsi e cirrosi epatica. Nel 2018, quando ha partecipato a Vite al Limite, divenne famoso perché, in diversa occasioni, per i suoi battibecchi con il dietologo. L’uomo, lascia la moglie e sei figli, 4 femmine e due maschi.