Gianfranco Vissani ‘I vegani sono dei cog**onazzi’: l’insulto a La Vita in diretta scatena la polemica

Gianfranco Vissani ‘I vegani sono dei cog**onazzi’: l’insulto a La Vita in...

Lo Chef Gianfranco Vissani senza freni a ‘La Vita in Diretta Estate’: ‘I vegani e i fruttariani? Sono dei Cogli**azzi’

Ospite questo pomeriggio a ‘La Vita in Diretta Estate’ il celebre Chef di Civitella Del Lago, Gianfranco Vissani.

Lo scrittore e cuoco, ha preso parte ad un dibattito che chiaramente ha riguardato gli alimenti e il cibo in generale, il quale è sfociato e si è acceso su un argomento verso cui Vissani ha mostrato sempre un certo interesse, ovvero il confronto tra onnivori e vegani.

Vissani senza freni contro i Vegani

Un dibattito acceso dalle sfumature alquanto provocatorie quello a cui oggi pomeriggio i telespettatori de ‘La Vita in Diretta Estate’ hanno dovuto assistere.

Un semplice ‘parlare’ sul cibo si è trasformata in una accesa discussione, sul confronto tra Vegani e Onnivori. Gianfranco Vissani, sempre stato sensibile alla tematica prima esposto, non è riuscito a trattenersi, scoppiando in diretta:

‘Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare’

Dopo l’entrée dello Chef umbro, è intervenuto il conduttore Beppe Convertini, il quale se ne è uscito con un quesito dalle sfumature palesemente provocatorie:

“Preferite le donne vegane o le onnivore?”

Arriva poi subito la replica Lisa Marzoli, la quale ha cercato di calmare i bollenti spiriti degli ospiti in studio:

“ognuno può mangiare quello che vuole, lo dico subito prima che…”

La Marzoli è stata immediatamente stoppata da Gianfranco Vissani, il quale ha replicato indispettito:

‘Ci sono state sei persone vegetariane che si sono riunite a Londra nel 1949 ed è uscito il veganesimo. I vegano , signori miei, sono come i fruttariani… sono dei cog**nazzi’

A seguito del colorito commento dello Chef Vissani, i conduttori del format firmato Rai, hanno voluto subito dare un taglio alla discussione prima che nello studio de ‘La Vita in diretta’, potesse prendere ‘altre pieghe’.