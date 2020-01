Virus Cina, 202 passeggeri accolti all’aeroporto di Fiumicino: canale sanitario separato e controlli

Sono 202 i passeggeri arrivati a Fiumicino questa mattina da Wuhan: scatta il controllo per il virus della Cina

Virus Cina in Italia? Questa è la grande paura tra la popolazione ma a Fiumicino sono state prese tutte le precauzioni del caso con lo sbarco di 202 passeggeri in arrivo da Wuhan.

Le misure di sicurezza contro il virus a Roma

Sono arrivati questa mattina i passeggeri del volo proveniente da Wuhan – epicento del corona virus. Erano le 4.50 del mattino e sono stati fatti transitare da un canale sanitario apposito lontano dalle aeree con passaggio degli altri passeggeri.

Gli scanner per il controllo della temperatura corporea si sono attivati come preventivato e tutti i passeggeri sono stati esaminati al fine di verificare se avessero o meno la febbre. Il Ministero ha indicato che in Italia il rischio di contagio è molto basso – nonostante questo è necessario prendere le opportune precauzioni.

Cancellazione e cambio destinazione

Il volo in partenza alle ore 12.30 e diretto a Wuhan è stato riporgrammato direttamente dalle autorità cinesi con arrivo a Canton. Da questo momento il trasporto pubblico è bloccato e la città è stata messa sotto pieno regime di controllo al fine che il virus non si diffonda maggiormente.

Nessun treno, aereo, nave uscirà sino a nuova data ancora da definire.

Le disposizioni del Ministero della Salute

Nonostante il rischio sia limitato – come comunicato – è bene prendere tutte le misure necessarie in caso di partenza per contrastare questo coronavirus misterioso. I volantini evidenziano: