Terrore in Virginia, uomo con machete accoltella a caso alcune persone: “Una furia”

Terrore in Virginia, uomo con machete accoltella a caso alcune persone: “Una...

Un uomo armato di machete ha terrorizzato la Virginia, accoltellando persone a caso e lasciandole agonizzanti sul pavimento. Ma cosa è successo?

Grande paura in Virginia, Stati Uniti, dove poche ore fa un uomo ha deciso di compiere una strage con un machete. Ecco i primi dettagli della vicenda.

Uomo con machete semina il panico negli Stati Uniti

E’ successo poche ore fa all’Actapharma Plasma, un centro del sangue dove erano presenti molte persone in fila per il proprio turno.

Secondo una prima ricostruzione data dalla CNN e NBC12 ad un certo punto sarebbe entrato un uomo, munito di machete, che non ha minacciato nessuno verbalmente ma ha iniziato ad accoltellare persone a caso.

Si è scagliato violentemente contro alcune persone presenti, ferendone tre e lasciandole agonizzanti sul pavimento. Immediato l’intervento della responsabile del centro che sembra essersi buttata sull’uomo – secondo le fonti americane – e successivamente sono partite le chiamate ai soccorsi.

Il fermo e il movente del killer con il machete

E’ riuscito a ferire solo tre persone, di cui una in gravissime condizioni, prima di essere fermato dagli agenti e portato in centrale.

Per ora non sono ancora state rese note le motivazioni del suo folle gesto e le generalità. Mentre i tre feriti lottano in Ospedale, i testimoni presenti durante l’attacco si sono definiti angosciati:

“è entrato con il machete, sembrava una furia”

Ora è sotto interrogatorio da parte degli agenti di Polizia che valuteranno motivazioni e procedimento da adottare, vista la gravità della situazione. Non si esclude alcuna pista, anche se l’atto terroristico non sembra essere il movente dell’uomo.