Matteo Salvini chiede le dimissioni di Virginia Raggi mentre si trova al Campidoglio, visto tutto quello che sta accadendo a Roma

Matteo Salvini contro Virginia Raggi, considerandola una delle peggiori sindache dal dopo guerra. Ecco cosa è accaduto

Raggi attaccata da Salvini

Matteo Salvini ospite ad un sit in al Campidoglio ha richiesto le dimissioni del Sindaco di Roma, motivando le sue parole:

“penso che sia il peggio sindaco dal dopoguerra ad oggi, non che gli altri abbiano fatto miracoli ma roma così male non è mai stata”

Un attacco diretto che si aggiunge ai precedenti, dove più volte è stata accusata di non essere in grado di governare una città come Roma. Il leader della Lega evidenzia che in più incontri aveva invitato i romani a votare M5s ma dopo tre anni il danno sembra essere enorme:

“si dia la possibilità ai romani di scegliersi un sindaco all’altezza”

In piazza si sono ritrovati più di un centinaio di militanti accompagnati da striscioni che chiedono le dimissioni del Sindaco:

“la priorità è ripulire la città”

La risposta del M5S con i Mojito

A queste parole i deputati del M5S hanno risposto affacciandosi alla finestra, mostrando dei Mojito ai manifestanti e Salvini. Il riferimento è al Papete Beach di Milano Marittima nel ricordo delle feste la quale il leader leghista ha partecipato.

Luigi Di Maio aveva rilasciato una dichiarazione chiara: