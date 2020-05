Virginia Raffaele, chi è l’ex fidanzato? Conosciamo meglio Ubaldo Pantani

Chi è l’ex fidanzato di Virginia Raffaele, il noto imitatore televisivo Ubaldo Pantani, con il quale l’attrice è stata legata per molti anni

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Ubaldo Pantani, l’ex fidanzato storico di Virginia Raffaele, dai primi successi all’amore condiviso con la celebre imitatrice!

Chi è l’ex fidanzato di Virginia Raffaele

Ubaldo Pantani nasce a Cecina, il 31 marzo del 1971, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Noto al grande pubblico per essere un imitatore, un comico e un attore italiano, si laurea in Scienze politiche all’Università di Pisa, dopo di che lavora come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi.

Il suo esordio in televisione avviene nel programma “Macao” di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito, alterna teatrali a quelle televisive, guadagnando spazio in Convenscion dal 2000. Nel 2003 partecipa a Nessundorma, programma satirico di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi.

La sua carriera subisce un’impennata quando l’imitatore debutta nella serie Mai dire… nel 2004. Tra i personaggi interpretati, emergono Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini.

Nella trasmissione Glob – L’osceno del villaggio, in onda su Rai 3, imita il giornalista Marco Travaglio. Dal 2016 è nel cast fisso della settima edizione de I migliori anni. Oggi è un comico di successo, celebre per le sue imitazioni.

Vita privata e curiosità

Ubaldo Pantani è l’ex fidanzato storico di Virginia Raffaele. La coppia è stata molto unita per anni in una relazione, che si è interrotta all’improvviso per motivi sconosciuti.

I due condividevano la passione per le imitazioni. In un’intervista la Raffaele aveva dichiarato:

“Ogni tanto capita di darsi consigli sui personaggi.”

Dopo la rottura tra i due, sia Ubaldo che Virginia non vengono pizzicati da molto tempo in compagnia di un partner. Questo potrebbe essere il segnale che entrambi, in seguito alla fine della loro relazione, potrebbero aver deciso di chiudere le porte dell’amore.