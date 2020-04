Vipera Salazar Serpeverde, la nuova scoperta che omaggia Harry Potter

La vipera Salazar Serpeverde è una nuova specie scoperta e gli scienziati omaggiano Harry Potter per sceglierne il nome.

La vipera Salazar serpeverde è la nuova specie scoperta fatta da un team di ricercatori indiani. Hanno fatto un omaggio a Harry Potter, che ha scelto il nome di uno dei fondatori della scuola di magia più famosa del mondo. Si tratta di uno dei quattro fondatori di Hogwarts, ideata da J.K. Rowling per ambientarvi la saga ideata. Il personaggio fantastico amava i rettili e conosceva il serpentese, in modo da poter parlare con loro.

La scoperta della nuova vipera

La scoperta della vipera Salazar serpeverde è stata pubblicata sulla rivista specializzata nel settore Zoosystematics and Evolution. La specie ha ricevuto come nome scientifico Trimeresurus Salazar ed è stata scoperta da un team di ricercatori in India.

Si tratta di una specie particolare che si differenzia dalle altre del genere Trimeresurus, che ritroviamo molto diffuse soprattutto nell’Asia Sud-Occidentale. Sono famose per una striscia rossastra sulla testa ed è dotata per un numero elevato di denti. Si tratta di vipere molto velenose e sono state trovate ad ad Arunachal Pradesh, cioè uno Stato dell’India che si trovano nord-est del Paese.

La scoperta è arrivata da una spedizione che si è svolta tra il 25 giugno 2019 e il 5 agosto 2019. Il Trimeresurus Salazar appartiene ad una delle 15 specie simili, mentre a livello mondiale sono 48 quelle appartenenti alla famiglia. La vipera Salazar serpeverde è stata scovata in una zona veramente molto ricca di biodiversità.

I ricercatori del team sono riusciti a capire immediatamente che si trattava di un esemplare di vipera molto particolare e si differenziano per colore dalle specie già conosciute. Essa è verde brillante e i maschi hanno una striatura rossa su un lato della testa. Abitano in una riserva naturale, insieme ad altri 11 esemplari di una nuova specie. Non si tratta del primo caso di omaggio a VIP o letterari, come in questo caso.