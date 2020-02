Tutti belli e perfetti nel mondo dello spettacolo? Roberto Alessi svela un segreto di bellezza che accomuna molti vip e che tanti nascondono, ecco quale

E se non tutto quello che vediamo in tv fosse reale? Il noto giornalista Roberto Alessi stupisce svelando 5 nomi di vip che porterebbero il parrucchino. Impensabile? leggere per credere..

Vip col parrucchino, Roberto Alessi fa i nomi

A Liberoquotidiano il giornalista Roberto Alessi direttore di Novella 2000 svela un segreto di bellezza che coinvolge alcuni personaggi molto noti ed insospettabili.

“Da sempre il parrucchino è tabù”

ammette Alessi e svela alcuni nomi di vip che non amavano rivelarlo:

“Lo era per Pippo Baudo, lo era per il mitico Lucio Dalla, lo è per Masini e lo è per Max Biaggi”

Tra i nomi degli insospettabili che utilizzano questo trucchetto dunque alcuni nomi più “datati” cime Baudo e Dalla ed altri più giovani tra cui il cantante Marco Masini che parteciperà a Sanremo questo anno e l’ex campione del motociclismo Max Biaggi.

L’ episodio più divertente inerente questo tricologico argomento però riguarda Francesco Facchinetti e Roberto Alessi non risparmia i dettagli di un loro incontro.

Famiglia, lavoro e polemiche per Francesco Facchinetti

Il direttore di Novella 2000 infatti racconta come qualche tempo fa gli capitò di incontrare Facchinetti nei corridoi di Mediaset e durante un simpatico scambio di battute apprese che il figlio del frontman dei Pooh farebbe uso del parrucchino.

Facchinetti infatti ad una battuta di Alessi risponde:

“Siamo tutti imparrucchinati”

A quel punto Alessi rivela di aver pensato:

“Lo guardo in testa e vedo che da che era pelato, ora ha una chiorba di capelli leonina…è una parrucca”.

L’ex “Dj Francesco” però, che sta vivendo un momento molto fervente dal punto di vista lavorativo e personale non ha motivi di nascondersi ed ha specificato:

“Cosa mi sono messo in testa? No lozioni magiche, no parrucchini. Io ho il primo trapianto di capelli non chirurgico”

Spiegando come un patch cutaneo ideato da un professionista suo amico gli ha permesso di lasciar ricrescere i capelli così da assomigliare ora al “Re Leone”

Il cantante e conduttore è anche talent scout di alcune tra le star più seguite come Riki ed h “scoperto” artisti come Emis Killa,Nesli, Irama, e molti altri.

Anche la sua vota privata va a gonfie vele con il buon rapporto che lo lega alla ex Alessia Marcuzzi da cui ha avuto la prima figlia, Mia che adora e la seconda moglie Wilma Helena Faissol con cui ha avuto anche i figli Leone e Lavinia Angelica.