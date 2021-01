Vip con figli “speciali”: le storie di coraggio ed orgoglio- FOTO

Molte sono le star dello spettacolo che vivono con coraggio e positività la disabilità dei propri figli, ecco le loro storie.

Perché la diversità diventi una ricchezza, molti vip hanno deciso di condividere le storie dei loro figli e dello speciale ruolo di genitore di bimbi ‘speciali.

Genitori di bimbi con disabilità: un ruolo difficile ma arricchente

Chiunque diventi genitore sperimenta la felicità ma anche la difficoltà connessa con la nascita di un figli. E ciò accomuna sia persone comuni che vip più o meno famosi.

Ancora più vero è nel caso di figli con necessità speciali: diversi tipi di esigenze portano il genitore a vivere una vita di sicuro più complicata ma non per questo meno ricca o felice.

E proprio alcune star dello spettacolo internazionale hanno deciso negli anni di dare il loro contributo raccontando la storia loro e dei loro figli “speciali”.

L’obiettivo di molte star infatti è sensibilizzare all’argomento della disabilità vista come ricchezza individuale e per la comunità. Per molte celebrità avere un figlio con necessità speciali è inoltre lo spunto per donare e dedicarsi alla raccolta fondi così da poter aiutare le molte famiglie nella stessa situazione.

Ecco alcuni vip che hanno condivido la loro storia, guarda le foto!

1- Christopher Gorham

L’attore, noto per il suo ruolo in Cover Affaires ha un figlio con sindrome di Asperger. Lui e la moglie dedicano tempo ed impegno al bimbo per consentirgli di vivere una vita al meglio. Gorham apprezza molto l’impegno di sua moglie, che considera “una supereroina”.

2- John C. McGinley

Il cinico ed irriverente “Dottor Cox” del telefilm Scrubs, qui ritratto in una foto di qualche anno fa, con il figlio Max.

Il ragazzo, che presenta la sindrome di Down, ha un ottimo rapporto col papà che si dedica alla sua educazione.

L’attore è infatti portavoce dell’Associazione Nazionale per la Sindrome di Down. Negli Usa l’Associazione porta avanti la sensibilizzazione verso la sindrome compreso l’uso corretto dei termini.

3- Colin Farrell

Il celebre attore è papà di un figlio con sindrome di Angelman. Nel parlare della propria esperienza Colin ricorda come sia fondamentale per i genitori di bimbi speciali “non sentirsi soli”.

4- Caterina Scorsone

L’attrice famosa per il ruolo della dottoressa Shepherd in Grey’s Anatomy ha una bimba di nome Paloma Micaela con sindrome di Down.

Considera la figlia come una benedizione che le concede momenti di gioia quotidiana, che lei non stenta ad immortalare e condividere sui social.

5- Joe Mantegna

L’attore star di film storici come “Il Padrino” o “Baby Birba” ha una figlia autistica di nome Mia. Per l’attore fondamentale è il supporto di tutta la famiglia, per affrontare insieme la situazione difficile.

6- Vincente Del Bosque

Ex allenatore che ha guidato la Spagna sul podio dei Mondiali nel 2010 e degli Europei del 2012, Del Bosque è anche papà orgoglioso di Alvaro un ragazzo con sindrome di Down. Lo sportivo si dedica al figlio sia assistendolo che essendo parte attiva di iniziative per la raccolta di fondi a favore degli interventi per persone disabili.

Del figlio afferma che sia:

“Un amore..una di quelle persone a cui di può solo voler bene”

7- Toni Braxton

Anche la bella e famosa cantante ha due figli di cui uno autistico e la sua testimonianza è semplice e diretta. La Braxton ha infatti affermato, come riporta nel 2018 Aleteia:

“Non c’è niente di male nei nostri figli..semplicemente la situazione è questa”

8- Jim Caviezel

Il famoso attore Hollywoodiano ha deciso di adottare dei bambini con bisogni speciali. Essendo cattolico praticante ritiene di avere il dovere di dare il buon esempio, per incoraggiare altri a seguire il suo esempio di amore e dono al prossimo.

Questi sono solo alcuni esempi di star famose che hanno tanto amore e tanta voglia di condividere la storia difficile ma bellissima che li lega ai loro figli con necessità speciali, dimostrando come una difficoltà possa diventare un punto di forza e di orgoglio.