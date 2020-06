Ondata di maltempo sul Nord Italia: grandine a Torino, allagamenti nel Varesotto e alberi abbattuti dal vento in Liguria

Violenti temporali ed esondazioni sulle Dolomiti e in Lombardia

Violenti temporali si sono abbattuti nel Nord Italia (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Dolomiti). Il Rio San Nicolò nella vallata laterale della Val di Fassa ha travolto una donna che ha perso la vita.

La “piena” è dovuta al forte temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha scaricato una notevole quantità di acqua sull’area. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori che ha successivamente rinvenuto il corpo.

Sulle Dolomiti si registrano i quantitativi di pioggia più alti con gli 89mm caduti finora a San Tomaso Agordino.

Sono caduti ben 91mm caduti a Tenno, 71mm a Bollate, 66mm a Bobbio, 62mm a Monza, 49mm a Senago, 48mm a Zanè, Sorgà, Villa Poma, 45mm a Gossolengo, Gorgo di San Benedetto Po, 44mm a Schio, 43mm a Nova Milanese, 36mm a Farini, Mareto, 35mm a Gonzaga, 32mm a Illasi, 31mm a San Felice sul Panaro.

Nel capoluogo lombardo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione.

Qui il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione e continua il monitoraggio anche per il Lambro.

Maltempo in Liguria

Nella Regione della Liguria sono intervenuti i vigili del fuoco per alberi e rami abbattuti dal vento e allagamenti a Genova.

A Genova Bolzaneto alcuni semafori sono stati messi a rischio dal vento, ed è stato necessario l’intervento per la messa in sicurezza.

Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 8 alle 23.59 di stasera. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi.

Maltempo in Veneto

Nel Veneto, in particolare nella provincia di Treviso, sono una settantina le chiamate ricevute dai Vigili del Fuoco per alberi caduti e allagamenti.

A Fregona una frana si è aperta in strada. A Venezia l’acqua ha allagato piazza San Marco intorno ai 90 centimetri di marea.