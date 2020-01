Violentata dal branco per quasi un mese: emerge l’incubo di una ragazza...

È stata violentata dal branco per quasi un mese: una ragazzina di 17 anni ha subito l’inimmaginabile. Ecco la sua storia

Violentata dal branco per 25 giorni: questo è ciò che è stato fatto ad una ragazzina di 17 anni che si è ritrovata segregata e tenuta nascosta in Marocco.

Ragazzina di 17 anni stuprata per quasi un mese

Questa drammatica vicenda è accaduta in Marocco, dove la giovane Oumaima di 17 anni. Ha passato quasi 25 giorni prigioniera a Casablanca da un gruppo di uomini, all’interno di una baracca che era in periferia. 20 uomini – come racconta anche FanPage – hanno abusato di lei.

La giovane ora si trova in ospedali con gravi lesioni intime e crisi psicologiche. La ragazza è seguita da una organizzazione e il suo presidente – Walid Bensalima – ha evidenziato al quotidiano online Yabiladi che la stessa sia stata rapita da 20 persone del suo stesso quartiere.

Dopo di questo l’hanno portata con la forza a Lahraouine: a quel punto è stata imprigionata e stuprata per quasi un mese. È stato uno dei suoi sequestratori ad aiutarla a fuggire:

“stava per violentarla, ma alla fine ha ceduto alla suppliche della ragazza aiutandola a scappare”

La mamma della ragazza ha lasciato una dichiarazione al sito di notizie arabo Al3omk confermando che sua figlia fosse stata rapita mentre andava a fare la spesa. Immediata la denuncia da parte della mamma, senza però ottenere alcun risultato

“dopo 24 giorni alcuni vicini l’hanno trovata in un angolo del quartiere e l’hanno portata in ospedale”

Non è stata solo violentata da questi uomini, ma anche aggredita con un coltello e costretta ad assumere sostanze tossiche. La polizia ha ora identificato e arrestato 3 persone ma due di questi sono già stati rilasciati.

L’associazione che segue la ragazza attenderà i risultati di tutte le analisi per poi procedere portandole in tribunale.