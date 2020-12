Nessuna multa fino a 1000 euro se esci a Natale? Facciamo chiarezza

Niente multa se esci a Natale? Non esattamente: se violi le norme dettate dal nuovo Dpcm ecco quali sanzioni rischi.

Uscire violando le nuove norme importe dal Dpcm natalizio non comporta multe? Precisiamo quali sanzioni sono previste.

Dpcm Natale 2020

Il nostro paese affronterà il periodo natalizio diviso in zone arancioni, gialle e rosse come spiegato nel Dpcm del 3 dicembre 2020 ad eccezione di alcune giornate particolari. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno in vigore specifiche limitazioni in tutta Italia a prescindere dal colore della regione in cui si risiede.

Il decreto sarà valido per 50 giorni dalla sua entrata in vigore il 4 dicembre 2020.

Le novità riguardano principalmente il divieto di spostamento tra comuni nei seguenti giorni: 25 dicembre 2020, il 26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021. Nella notte del 31 dicembre il coprifuoco è esteso fino alle 7.00 del giorno successivo anziché alle 5.00. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli motivati da necessità, bisogno, motivi di salute e di lavoro.

Quali sanzioni scattano se violi le norme del Dpcm

Il decreto legge n.158 non contiene specifiche sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole, quindi se si esce a Natale non si prende la multa? Non esattamente.

Una tale dimenticanza ha scaturito non pochi dubbi e subito è stato rimediato: sul sito apposito Palazzo Chigi ha pubblicato le FAQ in merito al nuovo dpcm dove per l’appunto si specifica anche la parte sanzionatoria.

Viene specificato che in caso di violazione delle norme saranno applicate quelle del dpcm numero 19 del 2020. Perciò il mancato rispetto delle norme di contenimento sarà punto con una sanzione amministrativa: pagamento da 400€ fino a 1.000€. Se la multa sarà pagata entro 5 giorni potrà essere ridotta. Nel caso in cui la violazione delle sanzione dovesse avvenire a mezzo di un veicolo la somma da pagare aumenta di 1/3. Per quanto riguarda l’autocertificazione ovviamente ciò che sarà dichiarato verrà successivamente accertato e se falso costituisce un reato punibile.