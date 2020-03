Vincenzo Spadafora, chi è il Ministro dello Sport e Politiche Giovanili?

Chi è Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili facente parte del Movimento 5 Stelle di Vito Crimi, scopriamo tutto su di lui

Scopriamo tutti i segreti di Vincenzo Spadafora, dalla prima infanzia e l’adolescenza agli studi e all’ingresso all’Unicef, dall’ingresso nel mondo della politica all’elezione di ministro, fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Vincenzo Spadafora

Nasce ad Afragola, in provincia di Napoli, il 12 marzo del 1974, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Cardito, sempre in provincia di Napoli, mentre dopo il liceo va a studiare a Roma. Nella capitale, Spadafora, collabora con l’associazione Unicef e si interessa al mondo umanitario: inizia così a collaborare con delle Organizzazioni Non Governative.

Entra nel mondo della politica nel 1998, all’età di 24 anni, quando ricopre la carica di segretario particolare del Presidente della Regione Campania.

Successivamente, Spadafora lavora nella segreteria dei Verdi e nel 2006 ricoperto la carica di capo segreteria del Ministero dei Beni Culturali. Impegnato nel terzo settore, gli ha dedicato anche un libro, intitolato “La terza Italia”.

Nel 2016 è entrato nello staff di Luigi Di Maio e attualmente in quello di Vito Crimi ed è ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili del governo Conte bis.

Moglie, figli e vita privata

Non si hanno molte notizie riguardo la vita privata di Vincenzo Spadafora, anche perché non è un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo.

A causa della sua estrema riservatezza, non abbiamo alcuna informazione, ad esempio, sull’ipotetico partner e sui figli, nel caso ne avesse.

Il deputato per il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di mantenere un basso profile: possiede un account su Instagram che cerca di adoperare solo per sponsorizzare i progetti a cui prende parte, che sono per la maggior parte legate al mondo umanitario.