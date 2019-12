Il dramma della figlia morta, Vincenzo Salemme: lo straziante avvenimento che ha segnato l’attore

View this post on Instagram

Cari amici, ieri sera ho concluso l’ultima diretta tv su Rai2. Che dire? È stata veramente UNA FESTA ESAGERATA!! Un’emozione pazzesca..non smetteró mai di ringraziare tutte le persone che con me hanno lavorato a questo progetto e soprattutto il mio pubblico: come ho detto ieri siete tutto per me ed è anche grazie a voi che tutto questo è stato possibile. Grazie veramente ad ogni singola persona che ieri ha deciso di trascorrere la serata di Natale in mia compagnia..e ha reso il tutto ancora più speciale per me!❤️ GRAZIE!🎉 Per chi se le fosse perse, tutte e tre le mie commedie sono disponibili su RaiPlay. edit: @vivianacacciuttolo #salemmeilbellodelladiretta #dimammaceneunasola #sogniebisogni #unafestaesagerata