Chi è Vincenzo Salemme, il noto attore e regista italiano, che torna in tv con la trasmissione Rai “Salemme il bello… della diretta!”

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’attore Vincenzo Salemme, dalla carriera alla vita privata!

Chi è Vincenzo Salemme

Nasce a Bacoli, il 24 luglio del 1957, sotto il segno zodiacale del Leone. Cresce a Napoli, dopo di che si trasferisce a Roma, nel 1977, ed entra a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo, il noto attore e regista napoletano.

In seguito alla morte del grande drammaturgo, come evidenziato da DONNA Glamour, continua a recitare nella compagnia teatrale con a capo il figlio, Luca De Filippo, fino al 1992.

Grande il suo contributo anche al cinema, dove prende parte a numerose pellicole, come quelle del regista Nanni Moretti (Sogni d’oro, Bianca e La messa è finita). Salemme è anche regista e sceneggiatore: ha diretto L’amico del cuore (1998), A ruota libera (2000), Ho visto le stelle! (2003), SMS – Sotto mentite spoglie (2007) e Una festa esagerata (2018).

Nel 2019 è protagonista di un programma tv, su Rai 2, dal titolo “Salemme il bello… della diretta!”, che mostra tre suoi spettacoli teatrali in prima serata, puntate che vengono riproposte dalla Rai durante il lockdown da Coronavirus nel 2020.

Vita privata e curiosità

Salemme è stato sposato con Valeria Esposito, donna che ha conosciuto durante una Festa dell’Unità a Napoli e con la quale ha trascorso più di trent’anni.

I due, che non hanno mai avuto figli, nel corso della loro relazione, hanno dovuto superare anche il dramma dell’aborto, come riportato da Youmovies: la donna, in base a quanto riportato dalla fonte, avrebbe dovuto abortire per problemi legati alla gravidanza in corso.

Oggi, invece, l’attore e regista ha una relazione con Albina Fabi, incontrata nel corso della trasmissione Tale e Quale Show, nella quale l’uomo era uno dei giudici e Albina Fabi una costumista.