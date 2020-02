Dopo la malattia, il triste addio: Vincenzo Mollica, l’annuncio ufficiale della Rai ‘Ultimo Sanremo’

Vincenzo Mollica dopo l’annuncio della malattia dice addio alla Rai. Il giornalista pronto per l’ultimo saluto di congedo

Il noto giornalista Vincenzo Mollica pare che a breve andrà via dalla televisione. Il giornalista di Rai 1 infatti ha rivelato a tutti che questo sarà l’ultimo anno in Rai.

Vincenzo Mollica svela la data del pensionamento

Il giornalista, tanto amato e seguito per la sua bravura e professionalità, ha voluto prolungare la data del suo pensionamento ottenendo infatti il consenso di poter seguire per l’ultima volta da vicino, l’inizio del Festival di Sanremo insieme al conduttore Fiorello.

“Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni”

Vincenzo infatti lo ha rivelato durante una recente intervista rilasciata all’Adnkronos, ma a quanto pare la data del suo pensionamento è stata posticipato per permettere al giornalista di seguire l’ultima, almeno per la sua carriera giornalistica, il Festival di Sanremo come inviato

Mollica in pensione

Il conduttore e giornalista ha infatti voluto seguire l’ultimo Festival di Sanremo prolungando la sua data di pensionamento.Un momento davvero difficile da accettare per Mollica che è da sempre legato alla RAI:

“La Rai mi ha prorogato il contratto di un mese per permettermi di fare questo Sanremo. Un regalo dell’ad Fabrizio Salini e del direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, che hanno subito accolto una scherzosa ma determinata campagna di Fiorello per farmi seguire per il tg questo ultimo Festival, che per me è il 39mo. Non solo questo mi permetterà di compiere il 25 febbraio i miei 40 anni di Tg1, prima di lasciare la redazione il 29 febbraio”.

Vincenzo Mollica infatti è un volto storico del TG1, è come la storia racconta, il giornalista ha partecipato come inviato per la prima volta al Festival proprio nel 1981 e grazie al prolungamento del contratto, Mollica può festeggiare i suoi 40 anni di carriera, chiudendo in bellezza la sua lunga e ricca esperienza lavorativa.