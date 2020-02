Vincenzo Mollica è noto al pubblico italiano, per essere stata la voce iconica del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che quest’anno l’ha omaggiato dopo anni di onorata carriera.

Il giornalista Rai, come è noto è affetto da una grave malattia, che l’accompagna sin dalla tenera età, che con gli anni sta peggiorando sempre più, il glaucoma.

In una lunga intervista al Settimanale di Simone Marchetti, lo sfogo doloroso del giornalista. Scopriamo di più.

La voce storica del Festival di Sanremo, come è noto è affetto da un grave glaucoma, che gli sta facendo perdere lentamente la vita.

Un momento terribile per Vincenzo Mollica, che nel corso della sua intervista a Vanity Fair, si spoglia delle sue paure e debolezze legate proprio alla malattia che prepotente sta prendendo man mano il sopravvento:

‘Cerco con tenacia di tenere acceso finché posso. Ho paura del buio che verrà, perché, da lì, non si torna indietro, ma, nel frattempo, cerco di non scoraggiarmi’

poi ha ammesso che da quando ha iniziato a perdere la vista ha iniziato a sviluppare una sorta di ‘sesto senso’ con le persone, sul loro carattere e sulla loro personalità:

e ancora, ha ammesso di non rinunciare al piacere di vedere un buon film al cinema:

‘anche che un film si può guardare con le orecchie. Non ho smesso di andare al cinema: le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie’