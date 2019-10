Vincenzo Mollica, il commovente addio del celebre giornalista: dopo la notizia della malattia, la pensione

La Rai saluta un grande giornalista, Vincenzo Mollica. L’emozionante omaggio del comico siciliano Rosario Fiorello commuove i fan

La Rai da un caloroso ‘arrivederci’ al suo Vincenzo Mollica, 76 anni, iconico volto e giornalista del Tg1 che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura e allo spettacolo.

La sua ultima apparizione, prima di andare ufficialmente in pensione, sul piccolo schermo sarà il prossimo 27 Gennaio 2020, a poche settimane dal celebre Festival della Canzone Italiana che il prossimo anno giungerà alla sua 70esima edizione all’Ariston di Sanremo.

Vincenzo Mollica va in pensione

I telespettatori italiani e molti volti noti della tv non riescono ad accettare che Vincenzo Mollica a partire dal prossimo anno non apparirà più sul piccolo schermo con la sua ironia e la sua allegria al tg1.

Ricordiamo che il giornalista nonostante la sua malattia, in quanto affetto dal morbo di Parkinson ha continuato a lavorare come ha sempre fatto, con dedizione e passione, raccontando alle nuove e vecchie generazioni della musica, i libri, i fumetti, il suo lavoro, continuando a raccontare di musica, cultura e il cinema.

Il commovente omaggio di Rosario Fiorello

Molti i vip, alla notizia, gli hanno nell’immediato dedicato un omaggio. Tra questi Rosario Fiorello il quale ‘prega’ affinchè torni almeno per presentare il backstage del Festival di Sanremo, perchè senza di lui non sarebbe ‘Sanremo’:

‘Sanremo non può cominciare senza il mitico “Balconcino” di Vincenzo Mollica!!! Si faccia qualcosa. ( contratto di consulenza esterna?)’

Magari chissà, a meno che per un qualsiasi motivo non si rifiuti è possibile che anche il prossimo anno lo rivedremo per amore dei suoi telespettatori che ogni anni lo attendono come se fosse un rituale, a condurre il backstage del Festival della Canzone italiana in diretta dall’iconico teatro Ariston.