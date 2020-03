Chi è Vincenzo Mollica, il giornalista e inviato Rai che festeggia i 40 anni di carriera, scopriamone di più su di lui

Scopriamo tutti i segreti di Vincenzo Mollica, dal lavoro alla vita privata, dalla moglie e la figlia alla malattia.

Chi è Vincenzo Mollica

Nasce a Modena, il 27 gennaio del 1953, sotto il segno zodiacale dell’Acquario a Formigine.

Mollica è noto per essere un giornalista Rai, ma anche un grande scrittore. Due delle sue passioni più grandi sono quella per i fumetti e per il cinema, amori che sono stati inglobati dall’uomo nel suo lavoro.

Dal 1998 conduce DoReCiakGulp, in onda ogni sabato, dopo il Tg1, dove il giornalista parla ai telespettatori di spettacolo e dintorni!

Nel 2020 va in pensione, contestualmente alla sua ultima volta come inviato al Festival di Sanremo.

Chi sono la moglie la figlia?

Mollica è impegnato sentimentalmente con Rosa Maria, una donna con cui vive un amore importante e da cui è nata la figlia Caterina.

Nonostante l’estrema riservatezza di Mollica che non ha mai permesso di accedere a numerosi dettagli sulla sua vita privata, sappiamo che il giornalista è molto legato alla moglie e alla figlia.

Con loro condivide un rapporto speciale: sono sempre presenti nel suo tempo e, di recente, gli hanno dato forza a causa della malattia che lo ha colpito.

La malattia

Mollica, in alcune interviste, ha rivelato di essere stato colpito da una terribile malattia, che, nonostante la sua gravità non lo ha portato ad abbattersi.

La patologia lo ha colpito alla vista e talvolta non gli permette di vedere nulla. L’uomo, che cerca di affrontare la malattia con forza, sta tentanto di sviluppare gli altri sensi, su ispirazione di Andrea Camilleri.

Benché la malattia sia invalidante per Mollica, l’uomo ha dichiarato di non aver mai sofferto di depressione, grazie anche ai due pilastri che lo sostengono, la famiglia e il lavoro.