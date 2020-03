Vincenzo Mollica, il triste addio: in Tv il tributo commovente di tantissimi vip

Vincenzo Mollica, il triste addio: in Tv il tributo commovente di tantissimi...

A Domenica In si è celebrato il momento dell’addio di Vincenzo Mollica alla tv, il tributo toccante di tanti vip. Ecco le dichiarazioni.

Vincenzo Mollica, giornalista che ha fatto la storia della tv italiana ha salutato tutti a Domenica In. Molti i videomessaggi di vip per lui e racconti inediti. Ecco cosa è accaduto.

Vincenzo Mollica, personaggio storico tv

Il giornalista classe 1953 Vincenzo Mollica è riconosciuto da tutti come una delle figure che hanno rivoluzionato la televisione italiana.

Non solo giornalista ma anche scrittore, autore televisivo e conduttore ha iniziato la collaborazione con la redazione del TG1 già dal 1989 realizzando nel tempo alcune delle più famose trasmissioni “Prisma, Taratatà, Sviste” e scrivendo per diverse riviste come il Messaggero, Venerdì di Repubblica, l’Unità.

La sua presenza ed il suo apporto è tanto ritenuto fondamentale che durante il festival di Sanremo di questo anno, tutto il pubblico ha dedicato a lui una standing ovation per il suo prossimo addio tv.

Gli è stato anche dedicato un party organizzato dal direttore del TG1 durante il quale Mollica ha dichiarato:

“Sono sempre stato orgoglioso di lavorare per il TG”

“Tutte le persone che hanno lavorato al tg, di loro mi è sempre importato”

“Non sbagliare i tempi di un vaff*****o”: il consiglio di Fellini

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha dedicato a Mollica un ampio spazio per celebrare con un’intervista la sua lunga carriera tv conclusasi ufficialmente il 1 marzo 2020.

“Ho bisogno di un po’ di calma”

Ha rivelato il giornalista spiegando di voler dedicarsi ancora alle cose che ama ma con più tranquillità date le condizioni di salute:

“Sanno sempre cose che mi permetterà di fare il mio fisico”ha ammesso.

Mollica ha raccontato poi di aver avuto ben 24 direttori e di non aver mai avuto bisogno di litigate in modo pesante con i collaboratori pur avendo ricevuto un singolare consiglio nientemeno che dal regista ed amico Federico Fellini:

“Fellini mi ha detto di non sbagliare mai i tempi di un addio o di un vaffanc*lo perché ti si può ritorcere contro”.

Le amicizie più importanti con vip

Vincenzo Mollica ha ripercorso nell’intervista le sue moltissime amicizie nel mondo dello spettacolo a partire proprio da Fellini, alla Carrà, alla padrona di casa che lo intervistava Mara Venier.

Un’amicizia storica è quella con il giornalista e suo collega per molto tempo, Enrico Mentana definito da Mollica “il migliore della mia generazione”.

“Quando sono entrato (al TG) ero con Mentana e ci sembrava Disneyland, un posto fantastico”

Vincenzo si è commosso ed ha commosso tutti con il toccante addio e la sorpresa di Mara Venier è stata molto gradita.

“Pensavo di andarmene alla chetichella e invece..”

Ha scherzato il giornalista prima di visionare i videomessaggi che amici e colleghi famosi hanno voluto dedicargli e che Mara gli ha mostrato.

Come quello toccante di Raffaella Carrà, che spende per lui bellissime parole: