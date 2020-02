Chi è Vincenzo Ferrara, il compagno e futuro marito di Tina Cipollari, la celebre opinionista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne

Scopriamo tutti i segreti di Vincenzo Ferrara, l’uomo che è riuscito a rapire il cuore di Tina Cipollari.

Chi è Vincenzo Ferrara

Ferrara non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano. Acquisisce notorietà quando viene alla luce sia il nuovo compagno dell’opinionista Tina Cipollari.

Per tale ragione, non si hanno molte notizie riguardo l’imprenditore e addirittura non si conosce neppure la sua data di nascita.

Nella vita professionale è un ristoratore che opera a Firenze. Nel capoluogo toscano, infatti, è noto come rinomato titolare de L’Osteria del Porcellino, locale in cui vengono proposti piatti della più alta tradizione culinaria della regione.

Vita privata e curiosità

Ferrara è legato all’opinionista di Canale 5 Tina Cipollari. La loro storia d’amore ha inizio nella primavera del 2018, dopo la fine del matrimonio tra la donna e l’ex marito Kikò Nalli.

I due, però, sono riusciti per lungo tempo a nascondersi dai paparazzi e a non cadere sotto la lente del pettegolezzo. Quando la Cipollari aveva iniziato a compiere delle misteriose trasferte fiorentine, i fan si erano insospettiti e avevano pensato che la donna potesse avere una relazione con qualcuno.

Alcuni avrebbero pensato addirittura a Giorgio Manetti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che vive proprio a Firenze. Qualche tempo dopo, invece, si è scoperta la verità: la Cipollari stava portando avanti una relazione a distanza con il suo Vincenzo.

Tra i due vi sarebbe già il progetto di sposarsi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’opinionista starebbe abbandonando temporaneamente il trono over per organizzare il matrimonio.

Per quanto riguarda l’uomo, si sa sia un grande appassionato di cucina. Per quanto riguarda i social sembrerebbe non possederne. Non risulta avere, infatti, un profilo Instagram, anche se le sue foto sono visibili in quello di Tina Cipollari.