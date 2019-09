Vincenzo Bianconi, chi è il candidato civico alle Regionali in Umbria di Pd e M5s

Vincenzo Bianconi è il nome del candidato per le Regionali in Umbria voluto da Pd e M5s. Scopriamo insieme chi è e quale la sua professione

Chi è Vincenzo Bianconi? Il candidato civico voluto da Pd e M5S per le Regionali in Umbria ora in corsa per la Presidenza.

Chi è Vincenzo Bianconi

Sposato e padre di due bambini, 43 anni e Presidente umbro di Federalberghi. Laureato in Economia del Turismo all’Università degli Studi di Perugia.

Un imprenditore di spicco nel settore della ricezione turistica di Norcia e non solo, ha ricevuto molteplici premi internazionali facendosi un nome illustre a livello internazionale.

Tra le sue cariche attuali c’è anche quella di Vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia e Presidente della Delegazione Italiana Relais&Chateaux.

Un imprenditore che ha sempre avuto come obiettivo portare l’Umbria ad essere una Regione libera, pulita e bella per un futuro migliore anche per gli adulti di domani.

La candidatura per le Regionali in Umbria

Un nome che ha messo d’accordo i due partiti politici, che mandano avanti questa personalità di spicco molto conosciuta in Umbria e non solo:

“come tanti sono innamorato della mia terra. ogni giorno con determinazione e passione cerco di migliorare le cose che mi circondano”

Bianconi accetta così l‘incarico con entusiasmo, con la ricezione degli auguri da parte di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.

Per Zingaretti:

“una candidatura bella e forte”

Mentre per Di Maio:

“una persona che non ha mai chinato la testa di fronte alle difficoltà e che si è sempre messa a disposizione per la sua gente”

Il candidato conferma che questa sarà una bella sfida e che l’Umbria abbia bisogno di fortissimi cambiamenti dalla sanità sino all’ambiente e sicurezza:

“voglio dare il mio contributo in maniera diversa, con coalizione civica – sociale e politica”

Vedendo un futuro dove si puù agire con idee e investimenti.