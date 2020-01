Vincente Huidobro, chi è il poeta celebrato da Google con il doodle del 10 gennaio

Vincente Huidobro è un famoso poeta oggi celebrato da Google con il suo doodle del 10 gennaio. Ecco chi è!

Vincente Huidobro, grande poeta che oggi si ritrova ad essere il doodle di Google del 10 gennaio. Sapete perché era famoso?

Il doodle di Google del 10 gennaio

Un sommo poeta di origini cilene divenuto famoso non solo per le sue poesie e i suoi scritti, ma anche per aver dato del “merluzzo” a Pablo Neruda.

Oggi è il giorno del suo 127 compleanno e sicuramente non sarebbe contento di vedere il suo volto disegnato come un doodle di Google. Perché? Per lui poesia e persona erano due mondi diversi, quindi – sempre secondo il suo pensiero – non sarebbero dovuti essere mescolati e messi insieme.

Nonostante questo Google ha deciso di celebrare il suo compleanno con un doodle speciale, composto da elementi che ricordano la sua vita, le sue poesie e tutto quello che sino ad oggi ci ricorda di lui.

Il suo nome completo era Vincente Garcia Huidobro Fernàndez, nato a Santiago del Cile il 10 gennaio 1893 e morto a Cartaena il 2 gennaio del 1948.

È a lui che si deve la creazione del crazionismo, un movimento molto particolare che rende ogni poesia come strumento di creazione unico. Le sue parole rendono meglio l’idea:

“È una poesia nella quale ogni parte che la costituisce mostra un fatto nuovo, indipendente dal mondo esterno, come fenomeno singolo”

Come cita lo stesso poeta nel 1925 all’interno della raccolta dei suoi saggi Manifesti, la poesi non è bella per quello che descrive e non può avere termini di comparazione:

“nemmeno può essere concepita fuori dal libro”

I suoi amici erano Reverdy, Picasso, Apollinaire e molti altri, conosciuti durante il suo periodo di vita a Parigi. Il suo estro verbale lo porta a scrivere sia in spagnolo e sia in francese: ancora oggi uno dei più ricordati e amati.

Buon compleanno Vincente!