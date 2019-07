Vincent Lambert, addio al paziente tetraplegico simbolo in Francia

Vincent Lambert, uomo simbolo del “Fine Vita” ci ha lasciato questa mattina, dicendo addio a questo mondo dopo 10 anni in stato vegetativo

Vincent Lambert è stato dieci ani in stato vegetativo e la sua lotta ha fatto il giro del mondo, lasciandolo questa mattina tra le lacrime dei suoi amici e parenti.

La storia di Vincent Lambert

Un caso che ha scosso la Francia e ha fatto il giro del Mondo, con i giudici che hanno parlato per tutti mettendo il punto alla vicenda. Lui era un ragazzo di 42 anni che a seguito di un incidente d’auto si è ritrovato in stato vegetativo restando così per dieci anni.

Il 28 giugno la Cassazione francese ha deciso di annullare la sentenza della Corte d’Appello del 20 maggio, chiedendo che i trattamenti venissero immediatamente interrotti e annullati.

Una lettera aperta dei genitori, straziante ma determinata:

“questa volta è finita, la morte di vincent è inevitabile possiamo solo rassegnarci”

La moglie è sempre stata contraria a tutto questo accanimento, tanto da evidenziare che il marito non si sarebbe mai voluto vedere in queste condizioni per dieci anni. Rachel ha avuto il sostegno dai sei fratelli del ragazzo e da un nipote, certi che Vincent avrebbe voluto una soluzione differente.

La morte di Lambert

Il ragazzo simbolo è morto come da notizia data dai suoi familiari questa mattina, dopo la sospensione di cure e alimentazione da circa una settimana.

Ieri notte oltre 300 persone si sono radunate davanti alla chiesa di Saint Sulpice di Parigi pregando per lui.