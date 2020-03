Vigili del Fuoco, addio all’ispettore Giorgio Gardini stroncato dal coronavirus

Lutto tra i Vigili del Fuoco per la morte dell’ispettore Giorgio Gardini, stroncato dal coronavirus a soli 58 anni.

Lutto nel mondo dei Vigili del Fuoco dopo la tragica scomparsa dell’ispettore morto per coronavirus a Parma.

Chi era Giorgio Gardini?

Giorgio Gardini era l’ispettore dei Vigili del Fuoco che è morto a soli 58 anni all’Ospedale Maggiore di Parma. Una notizia inaspettata nonostante l’uomo fosse risultato positivo al test sul Covid 19.

Ricoverato sin da subito presso l’Ospedale di Vaio, le sue condizioni di salute sono peggiorate in pochissimo tempo e per questo motivo trasferito presso l’Ospedale Maggiore.

Leggi anche: Lutto nel mondo dell’arma dei Carabinieri per coronavirus

Il triste addio sui social

Per tanti anni caposquadra del distaccamento di Fidenza, amato da tutti i suoi colleghi per il suo grande cuore e il lavoro svolto in tutti questi anni. La triste notizia è stata data tramite Twitter:

“Giorgio non ce l’ha fatta. il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il covid-19”

Tantissimi i messaggi che sono arrivati e che si stringono al dolore della sua famiglia, ricordando l’ispettore. Così come il vice ministro dell’interno Matteo Mauri e il sottosegretario all’interno Variati:

“sono vicino al corpo che ancora una volta paga duramente il dovere di un servizio alla comunità sulla quale vigila ininterrottamente ogni giorno e ogni notte”

Le forze dell’ordine, così come medici e infermieri, sono in prima linea per controllare e aiutare tutti quanti in questa lunga e dura battaglia contro il coronavirus.