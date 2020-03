‘Non devi farlo’ Nina Moric rimproverata da Caterina Balivo: il gesto della modella fa arrabbiare la presentatrice

Ospite nello Studio di Vieni da Me, Nina Moric. La Modella Croata si è raccontata in una lunga intervista a Caterina Balivo. Il suo improvviso gesto fa arrabbiare la conduttrice

Ospite in una delle ultime puntate ‘a porte chiuse’ di Vieni da Me, la Modella Croata, Nina Moric, la quale si è raccontata in una lunga intervista a Caterina Balivo, durante la rubrica ‘Domande al Buio’.

Una chiacchierata piuttosto intensa, che ha spaziato nel privato della showgirl dal rapporto con sua madre alla relazione con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, dalla cui relazione è nato il loro Carlos. Poi il suo gesto inaspettato fa arrabbiare la padrona di casa. Ecco che cosa è successo.

‘Non Devi farlo’ Nina Moric ripresa in diretta da Caterina Balivo

Nel corso della sua intervista, improvvisamente la modella Croata, porta le sue mani agli occhi, togliendosi le sue lentine azzurre graduate, e mostrando il vero colore dei suoi occhi, castani. La conduttrice però nel vedere l’irresponsabile gesto della sua ospite la riprende subito:

‘Non devi toccarteli, ricordiamo che in questo momento non si possono portare le mani neanche alla bocca e al naso… E poi sei più bella così, prendi le lenti normali’

ha detto Caterina Balivo, ricordando che toccare gli occhi è pericoloso nelle attuali circostanze, perchè mezzo di contagio da Coronavirus, una vera e propria emergenza, che ha messo l’italia intera in quarantena.

Fabrizio Corona: ‘Una volta facevamo le guerre’

La modella parla poi della sua relazione con Fabrizio Corona, attualmente ai domiciliari. L’ex re dei paparazzi come rivela durante l’intervista è stato il più grande amore della sua vita, che se potesse tornare indietro risposerebbe ad occhi chiusi.

‘Lo risposerei tornando indietro perché, nonostante sia una testa di rapa, ha un cuore. Non lo dimostra spesso. E poi mi fido di lui. Una volta facevamo le guerre. Era lui che era sempre spavaldo, voleva dimostrare di essere superiore sminuendomi’

poi ha aggiunto:

‘Non lo faceva con cattiveria. È un narcisista patologico che vive per il dio denaro. Ama lavorare, ma non mi ha mai ferito fisicamente’

E ancora, parlando del suo rapporto oggi, un rapporto sereno per amore del foglio Carlos:

‘ci sentiamo tutti i giorni. Sembriamo fratello e sorella, Carlos è felicissimo. Ammetto i miei errori e se tornassi indietro non lo rifarei più. Lui mi ha sempre protetto. È una delle persone più buone d’animo che io conosca’

Nina Moric, e l’allontanamento da Carlos

Poi, per la prima volta rivela quanto accaduto quel drammatico giorno in cui l’hanno allontanata da suo figlio, un allontanamento che ha avuto drastiche conseguenze sul loro rapporto. Il ragazzo non le ha parlato per ben 4 anni, oggi invece è deciso a recuperare il tempo perso.

Nell’iniziare il suo racconto rivela che i suoi genitori, molto severi, usavano alzarle le mani addosso, poi prosegue:

‘Una sera del 2014 sono tornata a casa e mia madre era di cattivo umore perché Carlos faceva i capricci’

e ancora:

‘Il piccolo è andato a letto e noi siamo andate in cucina a discutere. Lui ha sentito tutto e si è spaventato, ha chiamato la nonna paterna che è arrivata iniziando a urlare’

poi ha aggiunto rivelando che la sua ex suocera avrebbe detto alcune parole che avrebbero fatto si che sua madre reagisse male, e lei nel frattempo per la disperazione ha praticato dell’ autolesionismo.

Ad oggi rivela la modella le cose si stanno man mano ristabilendo.