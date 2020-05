Vieni Da Me, la suocera di Caterina Balivo interviene in trasmissione: gelo...

Intervento a sorpresa in diretta televisiva. La suocera di Caterina Balivo fa irruzione nel talk show di Rai Uno, rompendo gli schemi e spiazzando i telespettatori.

Colpo di scena impensabile nel talk show di Rai Uno Vieni Da Me. A fare irruzione nello studio di Caterina Balivo è stata nientepopodimeno che sua suocera, la signora Mirella.

La madre di Guido Maria Brera ha fatto andare in cortocircuito il salotto televisivo Vieni Da Me, lasciando tutti di stucco. L’intervento inaspettato della signora Mirella è caduto a pennello nel giorno in cui la presentatrice ha comunicato il suo addio al programma.

Vieni Da Me, la suocera di Caterina Balivo mette a disagio la conduttrice

Il collegamento con la signora Mirella Brera è arrivato sul finire del talk show e ha lasciato di princisbecco la padrona di casa. L’intervento della suocera della quarantenne napoletana è sfociato in una vera e propria sviolinata alla nuora:

“Non mi piacciono questi saluti, sei brava. Hai intervistato dei giganti come Pippo Baudo e Renzo Arbore. Ci hai tenuto compagnia. È facile intervistare i giganti, ma tu hai reso piacevoli anche certe interviste che ti hanno rifilato…”

Visibilemente a disagio, Caterina Balivo si è sentita legittimata a tagliare corto e liquidare la suocera nel mezzo del suo monologo:

“Mi dicono che dobbiamo chiudere… In diretta sei pericolosa!”

I telespettatori di Vieni Da Me e gli internauti sono rimasti a dir poco allibiti. Cosa è saltato nella mente della suocera della Balivo? Sebbene la conduttrice abbia reagito con self control e flemma, è apparso del tutto evidente che l’intervento della donna abbia creato imbarazzo in trasmissione.

Si sa, le suocere sanno essere delle presenze ingombranti, scomode e talvolta indelicate. E, nella suddetta circostanza, il tipico cliché della suocera invadente sembra calzare alla perfezione.

Una cosa è certa: le parole al miele e i ricami labiali della signora Mirella hanno lusingato la stimata conduttrice Rai. La suocera della Balivo si è guadagnata, inoltre, tutta la simpatia e la stima dei fan della presentatrice.