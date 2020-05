Vieni da me, Kiko e Ambra. La stoccata di Caterina Balivo: “Mollala”

Nel salotto televisivo “Vieni da me”, la conduttrice di Rai Uno Caterina Balivo ha messo in riga Kiko Nalli e ha elargito consigli gratuiti sul suo rapporto con Ambra Lombardo.

Nel corso dell’ultima puntata del talk show Vieni da me, l’hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Kiko Nalli ha concesso una lunga intervista a Caterina Balivo. Reduce dall’esperienza televisiva GF Vip 2019, il 49enne di Sabaudia ha parlato della solida relazione sentimentale intrapresa con la coinquilina Ambra Lombardo.

Vieni da me, Kiko fa chiarezza sulla storia d’amore con Ambra

Dopo la partecipazione al popolare reality show di Canale 5, Kiko e Ambra hanno dovuto superare non poche turbolenze e peripezie, che hanno inevitabilmente ostacolato e compromesso il loro rapporto. Difficoltà che ad oggi sembrano esser state egregiamente superate.

In diretta nel talk pomeridiano Vieni da me, l’ex marito di Tina Cipollari ha fatto chiarezza sulla sua love story con Ambra Lombardo, presente in trasmissione mediante collegamento video:

“Non è vero che ci siamo lasciati… Non ci vediamo da tre mesi a causa del Covid, ma stiamo insieme”

Ha sentenziato con fermezza il celebre parrucchiere. Ma nel momento in cui la conduttrice gli ha chiesto se desiderasse avere figli con Ambra, le certezze di Kiko Nalli hanno iniziato a vacillare.

Il flemmatico hairstylist non si è voluto sbilanciare e ha fornito una risposta tanto stringata quanto evasiva:

“Mai dire mai… Ma io ho già dato”

La conduttrice Caterina Balivo redarguisce Kiko Nalli

A quel punto ecco che arriva la stoccata di Caterina Balivo. La conduttrice si è rivolta ad entrambi i partner e ha sentenziato così:

“Ambra, queste domande fanno scappare gli uomini… Però Kiko tu devi avere rispetto di una donna che ha voglia di avere una famiglia, se non la vuoi, mollala!”

Com’era facilmente prevedibile, lo spiazzante sermone di Caterina Balivo ha infiammato i telespettatori e gli internauti. Dopo pochi minuti su Twitter si è sollevato un polverone incontenibile e il popolo del web ha commentato le discutibili dichiarazioni della conduttrice con indignazione e disapprovazione.