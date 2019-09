Flavio Insinna nel reparto di oncologia ‘C’è troppo dolore’: la confessione in diretta a Vieni da me

Flavio Insinna nel reparto di oncologia ‘C’è troppo dolore’: la confessione in...

Vieni da Me, è uno dei programmi più guardati di sempre, ha visto protagonista della puntata del programma pomeridiano Flavio Insinna. Il conduttore è molto apprezzato dagli italiani, con il suo programma L’Eredità infatti, tiene compagnia milioni di telespettatori nella fascia serale. Flavio Insinna, ospite della puntata presentata da Caterina Balivo, ha parlato di alcuni episodi che gli hanno cambiato totalmente la vita.

Caterina Balivo in lacrime a Vieni da Me

Ospite speciale della puntata di Caterina Balivo a Vieni da me, Flavio Insinna. Il conduttore di Rai 1 ha ormai preso le redini del programma L’Eredità, lasciato improvvisamente dal bravissimo conduttore Fabrizio Frizzi, defunto lo scorso anno. Il conduttore però ha deciso di raccontasi in maniera diversa nel programma di Caterina Balivo a Vieni da me, parlando di un espisodio che ha lasciato la conduttrice e il pubblico senza parole.

Flavio Insinna in lacrime a Vieni da Me

Il conduttore ha parlato di episodio che lo ha toccato profondamente. Insinna infatti ha parlato quasi in lacrime di quando si è ritrovato davanti ad una realtà molto difficile da comprendere:

«Ero in un reparto di oncologia infantile e avevo salutato i bambini – spiega – Mentre stavo per andarmene, una mamma mi ha fermato e indicando il figlioletto mi ha chiesto ‘Perché?’. Non ci sono risposte, io mi faccio tante domande e cerco di aiutare nel mio piccolo. C’è troppo dolore nel mondo…».

Il pubblico e la stessa conduttrice sono scoppiati in lacrime, il racconto ha infatti commosso tutti i presenti in studio.