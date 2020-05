Persino lei. Persino Caterina Balivo, che per il pubblico femminile incarna il simbolo della moglie perfetta, indulgente e razionale, ecco persino lei impazzisce di gelosia.

Ma chi potrebbe mai metter a repentaglio il suo matrimonio con lo scrittore Guido Maria Brera? La quarantenne napoletana, conduttrice di Rai Uno e ogni giorno alla guida del salotto televisivo Vieni da me, ha raccontato quanto possa essere accecante la sua gelosia nei confronti del marito.

Durante l’ultima puntata di Vieni da me, Caterina Balivo si è collegata in diretta video con la veterana Rai Rosanna Lambertucci e sua figlia Angelica Amodei. Le due brillanti giornaliste si sono sbottonate sul loro rapporto madre-figlia, fino a toccare un nervo scoperto: i tradimenti coniugali.

La figlia di Rosanna Lambertucci ha espressamente esclamato:

“Se sapessi che il marito di mia figlia la tradisce, non glielo direi. Non vorrei sentirmi responsabile della sua infelicità. In alcuni casi, le rotture tra le coppie si sanano e non vorrei precluderle questa possibilità. Non lo direi neanche alla mia migliore amica…”