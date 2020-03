Carmen Russo, lite in diretta con Enzo Paolo Turchi a Vieni da me: ‘Non mi fa mai parlare’Caterina Balivo interviene

Vieni da Me, Carmen Russo litiga in diretta con suo marito Enzo Paolo Turchi, ma la conduttrice Caterina Balivo interviene, ecco cosa è successo

Una puntata ricca di sorprese quella del programma di Caterina Balivo a Vieni da me. In puntata infatti, ospite del programma, la bravissima Carmen Russo che ha dato il meglio di se anche in questa occasione. I due infatti sono stati ospiti della puntata di Vieni da Me e hanno parlato del bellissimo rapporto con la loro piccola Maria. Pare però che sia nato un piccolo battibecco durante la puntata tra Enzo e Carmen, vediamo cosa è successo.

Vieni da Me, Carmen e Enzo litigano

Nella puntata di Vieni da me, ospiti speciali del programma gli ex ballerini più famosi degli anni 80, parliamo infatti di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. I due sono ormai insieme da anni e dal loro amore è nata la bellissima e dolcissima Maria, una figlia tanto desiderata dai due ballerini. Nel corso dell’intervista mentre si parlava della piccola Maria, pare che tra i due coniugi sia nato un forte battibecco. Il tutto sembra sia nato proprio dalla domanda della conduttrice su chi fosse più bravo a ballare:

«Ovviamente è più bravo Enzo Paolo – dice Carmen – ma io sono più di una ballerina. Ha creato per me tante coreografie e ho sempre fatto tutti i passi giusti».

ma la replica di Enzo Paolo Turchi non è rardata ad arrivare e ha risposto alla moglie con queste parole:

«In realtà non ne hai fatto mai uno giusto. Carmen non aveva studiato danza, ma ho notato che era portata».

Carmen Russo litiga con Enzo Paolo, Caterina Balivo interviene

Il battibecco tra i due è continuato per un bel po, scatenando le risate degli autori presenti in studio. Ma la situazione non si è calmata pare infatti che Enzo abbia continuato a parlare, rischiando brutte occhiatacce da parte della moglie Carmen:

«Anche a casa non posso parlare mai. Quando l’ho conosciuta – mi attraeva solo fisicamente, non di testa, quindi non sono andato oltre. Poi ci sono cascato. Io però solo molto romantico. Lei è più fredda».

Insomma Caterina Balvio cerca di calmare gli animi tra i due, ma la discussione non passa inosservata, sopratutto sui social dove li hanno considerato i nuovi Raimundo Vianello e Sandra Mondaini.