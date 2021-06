Victoria De Angelis in intimo manda in tilt l’intero web: lo scatto...

Victoria De Angelis in intimo, è una vera bomba sexy: la foto è un concentrato di rock e sensualità.

La ragazza del gruppo de I Maneskin non perde mai l’occasione per stupire i suoi amati fan con degli scatti da urlo.

Victoria De Angelis, è sempre più sensuale

Ormai nessuno può fare a meno del noto gruppo rock, I Maneskin.

Dopo il successo all’Eurovision, tutto il mondo li ama.

I loro profili Instagram vengono seguiti da persone che provengono da ogni parte del pianeta.

I più amati sono Damiano e Victoria: lui ha ben 3,6 milioni di follower e lei 2 milioni.

Il gruppo sembra andare sempre più in alto, il loro talento li ha portati ad un enorme traguardo, seppur così giovani.

La fama li sta travolgendo e paradossalmente stanno anche emergendo alcune notizie sulla loro vita privata, soprattutto riguardo Victoria.

In una recente intervista ha raccontato che sin da piccola si è sempre sentita costretta a fare cose da “femminuccia”.

Lei ha sempre amato indossare pantaloni, andare sullo skate, insomma svolgere delle azioni che la società di oggi associa al genere maschile.

In questo ultimo periodo ha rivelato di sentirsi completamente in pace con se stessa perché ha cominciato a vivere la sua vita come vuole lei, senza il giudizio della società.

Victoria De Angelis, la foto a luci rosse scatena il web

Ieri sera i Maneskin sono stati protagonisti di un concerto a Berlino trasmesso live su TikTok e ora il gruppo sta tornando in Italia.

Prima di ritornare, Victoria si è concessa uno scatto davvero bollente davanti lo specchio.

La ragazza si è mostrata con un intimo di pizzo total black, molto sensuale.

Il suo sguardo magnetico ha ipnotizzato tutti, ma ad attirare l’attenzione degli utenti è stato il suo corpo davvero mozzafiato.

La De Angelis è la vera luce del gruppo, una ragazza giovanissima ma così sicura di sé.

Non sono mancati i commenti del tipo “VIC sei una dea”, “Con questo scatto ci vuoi morti”, “Sei così perfetta”.

Victoria non può far a meno di portare a casa più di 4mila apprezzamenti e oltre 300mila mi piace.

