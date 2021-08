Il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola, pubblica alcune foto scattate a Victoria mentre è insieme alla persona che avrebbe conquistato il suo cuore: vediamole.

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, è uscita allo scoperto e ci ha mostrato il suo lato più dolce.

I suoi fan, sono rimasti a bocca aperta, scopriamo per chi batte il suo cuore.

Anche se la vediamo come una donna punk e tosta, le immagine pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano tutta la dolcezza di Victoria.

Era a Roma, in sella su di un motorino con una canotta bianca e pantaloni scuri, quando i paparazzi hanno scattato queste foto in cui ci sono le due ragazze che si scambiano un dolce bacio.

Un momento bellissimo, ma i sostenitori della rockstar non hanno apprezzato questi scatti, dato che la bassista ha tutto il diritto di godersi un momento di tranquillità, a 21 anni, con la propria ragazza, come qualsiasi persona: voi cosa ne pensate?

Poco tempo fa, Victoria ha rilasciato una lunga intervista dove per la prima volta ha parlato dell’amore e di come sta vivendo la sua sessualità, nonostante la società di oggi:

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa.”

Ha aggiunto:

“Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.”