Victoria Cabello ‘La malattia mi ha distrutto’: il dramma della conduttrice, la confessione dopo anni di sofferenze

Victoria Cabello, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato il motivo della sua pausa e il “nuovo debutto” in televisione come conduttrice

Victoria Cabello è uno dei personaggi più noti della televisione italiana. Per anni ha affrontato e sta affrontando un problema che l’ha resa particolarmente attenta a determinati ambiti della vita. In un’intervista concessa al Corriere della Sera Vittoria ha parlato della sua complessa situazione che affronta da anni:

“All’inizio mi sentivo tanto stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi. Sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico qui ad aver sofferto di questa malattia. Resto una trend setter. Ora, dopo la malattia, voglio fare solo cose che mi divertono”.

Dopo cure molto pesanti, difatti, attualmente la giovane donna ha raggiunto brillantemente la guarigione, ma non ha smesso di affrontare la paura che la cosa possa ripetersi. La conduttrice ha avuto la malattia di Lyme.

Vittoria Cabello è una donna dalle mille qualità

Tuttavia lei è una donna molto dura e la sua forza caratteriale si evince con facilità. Vittoria, con enorme grinta, sta ricominciando e il suo ‘debutto’ sarà proprio sul canale tv DeaJunior.

Un reale cambiamento che ha come obiettivo quello di conquistare il pubblico partendo dai più piccoli. Vittoria Cabello sarà atta a introdurre le puntate dei cartoni animati Monchhichi, le scimmiette venute alla luce nel ’74 sul suolo Giapponese come bambolotti e poi evolutisi, nel 1980, in una serie tv cult nel mondo.

Tornano in tv i Monchhichi, condotti da Vittoria Cabello

I Monchhichi ri-debuttano, assieme alla Cabello, in Italia e tutti i giorni, partendo dal 3 novembre alle ore 19.30, saranno presenti sul canale televisivo della De Agostini. La conduttrice ha dichiarato:

“Ero così fan dei Monchhichi che la bimba che è in me ha detto subito sì. La sfida era rivolgermi a un pubblico diverso. L’ho fatto trattando i bambini da persone”

Insomma, Vittoria Cabello piace davvero in ogni ruolo che “interpreta”!